يعقوبيان تحتفل بإعلان قداسة المطران مالويان في الفاتيكان: لبنان سيبقى واحة حرّيةٍ تحتضن كل رسالة حبّ وقداسة

كتبت النائب بولا يعقوبيان عبر حسابها على منصة "اكس": "البابا لاوون الرابع عشر يعلن قداسة المطران إغناطيوس مالويان في الفاتيكان. كلّ الشكر لغبطة بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل ميناسيان على جهوده الحثيثة، وألف مبروك له وللكنيسة الأرمنية الكاثوليكية. وكلّ الشكر لفخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحرمه على مشاركتهما في هذا الحدث التاريخي المهيب.



سار المطران إغناطيوس مالويان طريقه بثبات، خدم شعبه بمحبةٍ وتواضع، ولم يتراجع حين وضع أمام خيار الخيانة أو الموت، حتى صار قديساً يجسّد رسالة الإيمان في زمنٍ مثقلٍ بالعنف والاضطهاد. خلال الإبـادة الأرمنية، تعرض لأبشع أنواع التعذيب، لكنّه بقي متمسّكاً بإيمانه حتى الرمق الأخير، ليغدو رمزاً للشجاعة والحقّ، ونوراً لا ينطفئ في ذاكرة المشرق.



من مسقط رأسه ماردين إلى دير بزمار في لبنان، ومن لبنان إلى الفاتيكان، يبقى إغناطيوس مالويان شاهداً على أنّ الأمل لا ينطفئ، وأنّ الإيمان أقوى من الاضطهاد، وأنّ لبنان سيبقى واحة حرّيةٍ تحتضن كل رسالة حبّ وقداسة."