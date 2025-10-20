الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إدارة مرفأ طرابلس ردت على شقير: ادعاءات خطيرة تستوجب إثباتات
أخبار لبنان
2025-10-20 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إدارة مرفأ طرابلس ردت على شقير: ادعاءات خطيرة تستوجب إثباتات
ردت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان، على "التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي تحدث فيها عن وجود أعمال تهريب ونشاطات مشبوهة داخل حرم المرفأ بعد الساعة السادسة مساءً".
واعتبرت أن "هذه الادعاءات الخطيرة تستوجب تقديم إثباتات دامغة لما تضمنته من اتهامات تمسّ سمعة المرفأ والأجهزة الأمنية والجمركية العاملة فيه"، مؤكدة أن "مرفأ طرابلس يُدار أمنيًا من أجهزة امنية ذات كفاءة ومناقبية عالية، ومجهّز بكاميرات مراقبة تغطي كل أنحائه، ما يتيح للأجهزة المختصة متابعة كل ما يجري داخله على مدار الساعة".
وأشارت الى أنه "حرصًا على الشفافية وتبيان الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، تتمنى إدارة المرفأ على معالي الوزير شقير، لما يمثّله موقعه الاقتصادي من رمزية ومسؤولية، تقديم ما لديه من معلومات أو أدلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة للتحقيق في ما يدّعيه، تجنّبًا لأي تضليل للرأي العام".
أخبار لبنان
طرابلس
شقير:
ادعاءات
خطيرة
تستوجب
إثباتات
التالي
الزين زارت قضاء الهرمل: الوزارة تواجه تحديات بيئية في المنطقة وتوصيات ستصدر لمعالجتها
باسيل من فرنسا: 17 تشرين انقلاب اقتصادي افقد اللبنانيين أموالهم و13 منه يذكرنا بأننا أولاد قضية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-08
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-10-08
رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت: تسجيل رقم قياسيّ جديد لمرفأ بيروت
0
أخبار لبنان
2025-10-13
سفينة الحاويات Buxlink رست في مرفأ طرابلس آتية من مرسين التركية
أخبار لبنان
2025-10-13
سفينة الحاويات Buxlink رست في مرفأ طرابلس آتية من مرسين التركية
0
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
2025-10-02
المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس
0
أمن وقضاء
2025-09-04
الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة
أمن وقضاء
2025-09-04
الأمن العام يوقف شاحنة بعد خروجها من مرفأ طرابلس بداخلها أدوية مهربة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
0
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
0
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
0
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
0
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
0
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
0
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
0
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
0
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
3
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
4
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
6
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
7
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
8
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More