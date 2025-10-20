الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الزين زارت قضاء الهرمل: الوزارة تواجه تحديات بيئية في المنطقة وتوصيات ستصدر لمعالجتها
أخبار لبنان
2025-10-20 | 02:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الزين زارت قضاء الهرمل: الوزارة تواجه تحديات بيئية في المنطقة وتوصيات ستصدر لمعالجتها
زارت وزيرة البيئة تمارا الزين قضاء الهرمل، واستهلت جولتها بزيارة السرايا حيث كان في استقبالها القائمقام هبة زعيتر، التي عرضت فيلما مصورا شرحت من خلاله أبرز المشاكل والحاجات التي يعانيها القضاء.
تخلل اللقاء دردشة في قاعة السرايا في حضور النائب إيهاب حمادة، وعدد من رؤساء البلديات وممثليها في القضاء، ومسؤول البلديات المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، إلى جانب قادة الأجهزة الأمنية في قضاء الهرمل. وفي نهاية الزيارة قدمت قائمقام الهرمل للوزيرة درعاً تذكارية عربون تقديرا للجهود التي بذلتها.
وانتقلت الوزيرة الزين بعد ذلك إلى مبنى اتحاد بلديات الهرمل، حيث كان في استقبالها وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين، ورئيس اتحاد بلديات الهرمل عبد الغني بليبل، وفاعليات بلدية واجتماعية وسياسية، وممثلو الأحزاب في الهرمل. وتناول اللقاء عدداً من الملفات البيئية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة.
ناصر الدين
ورحب الوزير ناصر الدين بالوزيرة الزين في مدينة الهرمل، متحدثاً عن "الحاجات الكبيرة التي تواجهها وسائر بلدات البقاع، شأنها شأن عكار والجنوب، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
طليس
بدوره، أكد طليس "ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه هذه المناطق، خصوصاً في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير وموجات النزوح السوري الجديدة".
الزين
أما الوزيرة الزين، فاستعرضت ما تقوم به الوزارة من متابعات بيئية في مختلف المناطق، لا سيما تلك التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى "التحديات البيئية المتراكمة ومنها حرق العدو الإسرائيلي لما يزيد عن 8000 هكتار من الأراضي، وتدمير مساحات واسعة من الغطاء الحرجي وتلويث البيئة الطبيعية".
وتحدثت عن ملف إدارة الردميات الناتجة عن العدوان، والتوصيات التي ستصدر لمعالجتها، كما تناولت "التحديات البيئية في الهرمل، من حرائق مفتعلة وقطع الأشجار لأغراض التدفئة، إلى مشاكل الصرف الصحي والنفايات".
وتطرقت إلى ملف محطات التكرير وما تحتاجه من مكملات تشغيلية وإدارية وصيانة، في ظل ما تعانيه مؤسسات المياه وسائر الإدارات العامة من ضعف في الإمكانات. وأشارت إلى "الأضرار التي تصيب نهر العاصي نتيجة المكبات العشوائية والصرف الصحي وأحشاء الدجاج المستخدمة في تغذية الأسماك"، مطالبة "الأجهزة الرقابية والأمنية بأخذ دورها الكامل في المعالجة والمتابعة".
وختمت بالإشارة إلى "البدء بالخطوات العملية لإنشاء معمل فرز ومطمر في الهرمل"، موضحة أن "المهلة المحددة من صندوق التمويل الكويتي شارفت على الانتهاء، وقد تم توجيه كتاب لطلب تمديدها، خصوصاً في ظل الظروف التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة".
أخبار لبنان
الهرمل:
الوزارة
تواجه
تحديات
بيئية
المنطقة
وتوصيات
ستصدر
لمعالجتها
التالي
كركي من العراق: تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة مؤسسات الضمان و توسعة التغطية الصحيّة
إدارة مرفأ طرابلس ردت على شقير: ادعاءات خطيرة تستوجب إثباتات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-10-13
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة
أخبار لبنان
2025-10-13
بخاش في باريس: التحديات التي يواجهها القطاع عالمية ومعالجتها بالتواصل والمشاركة
0
أخبار لبنان
2025-09-16
لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك
أخبار لبنان
2025-09-16
لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك
0
أخبار لبنان
2025-09-11
الزين تسلمت من فابيان بالول تقريرًا إستراتيجيا حول تحديث هيكلية وزارة البيئة
أخبار لبنان
2025-09-11
الزين تسلمت من فابيان بالول تقريرًا إستراتيجيا حول تحديث هيكلية وزارة البيئة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
أخبار لبنان
07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
0
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
0
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
0
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
أخبار لبنان
06:51
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
خبر عاجل
04:05
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا
0
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
أخبار دولية
06:36
كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"
0
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
أخبار لبنان
06:35
جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك
0
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الـDivas تلتقي في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح
0
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
أمن وقضاء
13:47
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد
0
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
أخبار دولية
13:25
ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة
0
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
أخبار دولية
13:13
تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
أخبار لبنان
01:45
هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..
2
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
أخبار لبنان
07:34
الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر
3
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
13:47
معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون
4
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
خبر عاجل
13:31
الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 20-10-2025
6
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
خبر عاجل
12:02
تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI
7
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
خبر عاجل
07:56
القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق
8
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More