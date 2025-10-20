الأخبار
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
أخبار لبنان
2025-10-20 | 03:40
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة أنه "في ظلّ الانهيار المتواصل واللامبالاة الفاضحة التي تمارسها الحكومة وبعد انقضاء المهلة التي طلبتها الحكومة للنظر بالحقوق الجامعة والمحقة للعاملين في القطاع العام، تعلن رابطة موظفي الإدارة العامة التوقف الشامل عن العمل في كل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية، يوم الخميس في ٢٣ تشرين الاول الحالي تزامنًا مع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده تجمع روابط العاملين في القطاع العام لإطلاق الموقف الحاسم من هذا الواقع المهين في تمام الساعة ١١ في مركز مبنى الفندقية الدكوانة".
وقالت الرابطة في بيان: "لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادراً على تحمّل الذلّ والحرمان. رواتب قيمتها مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، اتهامات بالفساد والتّلكؤ الوظفي والمسؤولون يتفرجون. إنّ ما يحصل حالياً هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه. نقولها بوضوح: لن نكون شركاء في هذه الجريمة ولن نقف مكتوفي الايدي. إنّ التوقف عن العمل ليس خياراً أو ترفاً، بل صرخة غضب لكرامتنا وحقوقنا في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات. ولتعلم الحكومة أن أي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ، وأنّ صبر الموظفين بلغ نهايته".
ودعت جميع الموظفين إلى الالتزام الكامل للتوقف عن العمل، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الصحفي يوم الخميس، لتوحيد الكلمة والموقف دفاعاً عن حقوقنا وكرامتنا.
وختمت: "كفى إذلالاً، كفى تجاهلاً، الكرامة أولاً، والحقوق تُؤخذ ولا تعطى".
