تدابير سير يوم غد تزامنًا مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب

سيُعقد في مجلس النوّاب جلسة عامّة لانتخاب أميني سرّ، وثلاثة مفوّضين، وأعضاء اللجان النيابيّة بتاريخ 21-10-2025 الساعة 11.00.



وسيتمّ إقفال شارع المصارف اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء الجلسة



لذلـك، تطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.