LBCI
LBCI

حيدر التقى سفيرة النروج ووفد تجمع نقباء المهن الصحية

أخبار لبنان
2025-10-20 | 05:53
مشاهدات عالية
استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالدستاد وعرض معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.

كما استقبل وفد نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي عطوي الذي أطلعه على أجواء العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة.

بعد ذلك التقى الوزير حيدر سفير لبنان لدى تونس ميلاد نمور.

واطّلع من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور يوسف بخاش على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات. 

وشكر الوفد للوزير حيدر دعمه، ولفت بخاش الى وجود تجمع مماثل في فرنسا يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول الفرنكوفونية، موضحا ان التجمع وجه للوزير حيدر دعوة لحضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني وتهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.   

 

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-21

تجمع نقباء المهن الصحية استنكر الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكريترته

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-17

كرامي باركت إنطلاقة العام الدراسي وبحثت مع سفيرة النروج في تفعيل التعاون

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

الزين عرضت مع سفيرة النروج سبل دعم أولويات وزارة البيئة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
06:51

سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

LBCI
خبر عاجل
04:05

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا

LBCI
أخبار دولية
06:36

كالاس: زيارة بوتين المحتملة للمجر "ليست أمرا لطيفا"

LBCI
أخبار لبنان
06:35

جعجع للرئيس بري: لا تستطيع اختزال مجلس النواب بشخصك

LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـDivas تلتقي في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نصائح من الـSharks لعرض مشروعك بنجاح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حراك لبناني لإحياء التعاون الطاقوي مع سوريا والأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الراعي للـLBCI: البابا يحمل معه رسالة سلام إلى جميع اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان... الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان و6 طوباويين جدد

LBCI
أخبار دولية
13:25

ترامب يستهزئ بالمتظاهرين ضده بطريقة فظّة

LBCI
أخبار دولية
13:13

تصعيد ميداني يهدد بخروج خطة ترمب عن مسارها ونتنياهو يبدّل اسم الحرب إلى "حرب النهضة"

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون للبابا لاوون: اللبنانيون ينتظرون زيارتك بفارغ الصبر

LBCI
خبر عاجل
13:47

معلومات عن أن الرئيس نبيه بري يزور قصر بعبدا غدًا للقاء الرئيس جوزاف عون

LBCI
خبر عاجل
13:31

الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank إنطلقت... شاهدوها الآن عبر الـLBCI

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
خبر عاجل
12:02

تابعوا الحلقة الأولى من برنامج Shark Tank بعد النشرة المسائية عبر الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
07:56

القسام: الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا في منطقة رفح منذ عودة الحرب في آذار من العام الجاري وعليه فلا علاقة لنا بأية أحداث تقع في تلك المناطق

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

