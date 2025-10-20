حيدر التقى سفيرة النروج ووفد تجمع نقباء المهن الصحية

استقبل وزير العمل محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه سفيرة النروج في لبنان هيلدي هارالدستاد وعرض معها سبل تطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجال العمل وتبادل الخبرات.



كما استقبل وفد نقابة تجار ومستوردي البلاط والسيراميك والأدوات الصحية في لبنان برئاسة فادي عطوي الذي أطلعه على أجواء العمل في القطاع في ظل الظروف الراهنة.



بعد ذلك التقى الوزير حيدر سفير لبنان لدى تونس ميلاد نمور.



واطّلع من تجمع نقباء المهن الصحية برئاسة الدكتور يوسف بخاش على عمل التجمع وما يستعد القيام به من نشاطات.



وشكر الوفد للوزير حيدر دعمه، ولفت بخاش الى وجود تجمع مماثل في فرنسا يتم التواصل معه للتوأمة والتوسع على كل الدول الفرنكوفونية، موضحا ان التجمع وجه للوزير حيدر دعوة لحضور ورشة عمل مع كل نقابات المهن الصحية تعقد في الأول من شهر تشرين الثاني وتهدف الى انشاء مكتب لمكافحة منتحلي الصفة في القطاع الصحي.



