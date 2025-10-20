جشي من مزرعة مشرف: المقاومة انتصرت لأنها أفشلت كل أهداف العدو

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي ان اسرائيل وعلى الرغم من كل ما استخدمه من تقنياتٍ متطورة وحربٍ إلكترونية وذكاءٍ اصطناعي خلال المواجهة الأخيرة، فشلت في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، مشدّدًا على أن "المقاومة حققت انتصارها بإفشال أهداف العدو وإسقاط مشروعه.



واكد جشي أن المعيار الحقيقي للنصر هو تحقيق الهدف لا حجم الخسائر، مشددًا على أن المقاومة، رغم التضحيات الجسيمة، انتصرت لأنها أفشلت كل أهداف العدو وأثبتت أنها لا تُهزم.