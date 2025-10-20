الجميّل يلتقي النائبين في البرلمان الأوروبي باولو أنسيلفيني ونيقولا باي

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا النائبين في البرلمان الأوروبي باولو أنسيلفيني ونيقولا باي، في زيارة تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع على الساحة اللبنانية.



وأكد الجميّل على أهمية دعم لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، خصوصًا في ما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، كخطوة أساسية نحو ترسيخ سيادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس ثابتة.



‎كما شدّد المجتمعون على دور المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مؤكدين أن التعاون الدولي مع القوى السيادية والإصلاحية في لبنان يبقى ضرورة لإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة.