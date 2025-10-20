سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفد جمعية مديري المعلوماتية في لبنان (CIO)برئاسة بيار عيد الذي اوضح ان الوفد طلب من رئيس الحكومة رعايته للمؤتمر الذي تعقده الجمعية في ١٥ تشرين الثاني المقبل في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست".