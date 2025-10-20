الأخبار
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

أخبار لبنان
2025-10-20 | 06:51
مشاهدات عالية
سلام استقبل وفد جمعية مديري المعلوماتية

 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفد جمعية مديري المعلوماتية في لبنان (CIO)برئاسة بيار عيد الذي اوضح ان الوفد طلب من رئيس الحكومة رعايته للمؤتمر الذي تعقده الجمعية في ١٥ تشرين الثاني المقبل في مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط "الميدل ايست".

أخبار لبنان

استقبل

جمعية

مديري

المعلوماتية

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
الجميّل يلتقي النائبين في البرلمان الأوروبي باولو أنسيلفيني ونيقولا باي
مقالات ذات صلة

أمن وقضاء
2025-10-18

رسائل واتّصالات يدّعي أصحابها أنّهم من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية... احذروها!

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-06

دريان إستقبل سفير لبنان لدى الفاتيكان ورئيس جمعية المقاصد

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

سلام استقبل وفد "حزب الشعب الأوروبيّ" وترأس اجتماعًا لبحث ملف الكرنتينا

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-01

الرئيس عون أمام وفد جمعية صناعيي البقاع: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود للحد من التهريب وتأمين الحماية للصناعة الوطنية عبر التشريعات والقوانين اللازمة

d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
04:23

بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

LBCI
حال الطقس
03:14

استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

