لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
أخبار لبنان
2025-10-20 | 07:12
لقاء سيدة الجبل: المفاوضات مع اسرائيل ضرورية ونتائجها المرجوة بعد بسط سيادة الدولة
عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي الكترونيا في مقره في الاشرفية في حضور فارس سعيد، احمد فتفت، مصطفى علوش، احمد عياش، احمد ظاظا، ادمون رباط، امين بشير، انطوان اندراوس، انطونيا الدويهي، ايصال صالح، ايلي الحاج، ايمن جزيني، ايلي قصيفي، ايلي كيرللس، بسام خوري، بشرى عيتاني، بهجت سلامة، بيار عقل، توفيق كسبار، جاد الاخوي، جورج سلوان، جوزف كرم، حبيب خوري، حسن عبود، خليل طوبيا، خالد نصولي، دعد قزي، رالف جرمانوس، ربى كبارة، رمزي بو خالد، رودريك نوفل، ريتا معتوق، زاهي موصللي، زينة كريدية، سامي شمعون، سعد كيوان، سلاف الحاج، سناء الجاك، طوني حبيب، طوبيا عطالله، عمر حلبلب، عطالله وهبي، غلشان ساغلام، غسان مغبغب، فيروز جودية، كارول بابيكيان، كمال ريشا، لينا تنير، لينا فرج الله، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، محمود وهبة، مياد حيدر، مياد حيدر سليمان، نادرة فواز، نبيل مملوك، نبيل يزبك، نورما رزق، نيللي قنديل وهلا ابو نادر قسيس.
إثر اللقاء، رأى المجتمعون في بيان، أن "المفاوضات مع اسرائيل ضرورية لحماية لبنان واستمراريته، ولكن لن تعطي النتائج المرجوة منها قبل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها"، داعين "رئيس الجمهورية جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام لوضع حد لسلاح "حزب الله" وفقا لقرار الحكومة في 7 آب الماضي وتنفيذا للقرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار الذي وافق عليه الحزب، وذلك قبل التوجه الى طاولة المفاوضات".
