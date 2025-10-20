وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.



وتهدف الحملة إلى تشجيع النساء على إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لما لذلك من أهمية في تعزيز فرص الشفاء والوقاية، كما تندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة في نشر الوعي الصحي وتشجيع الفحص الدوري.



