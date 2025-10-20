عون عرض مع بري للتطورات وتابع مطالب مالكي شاحنات الترانزيت وشدد على أهمية التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.كما تطرق البحث الى التطورات في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة.وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس بري بالقول: "اللقاءات دائما ممتازة مع فخامة الرئيس".الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ونقابية وروحية ووظيفية.والتقى الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق مع وفد ضم الاباء يوسف نصر واغابيوس أبو سعدى وجيلبير وردي.وخلال اللقاء قال الأرشمندريت رزق: نصلي أن تكونوا أنتم البوصلة، وأن تعيدوا إلى الإنسان اللبناني حقه في وطن يليق بتضحياته. اضاف: إنه لرجاء كبير أن تؤول رئاسة الجمهورية إلى رجل نهض من تراب لبنان، وشهد في ساحاته وخبر في أيامه مرارة الأزمات وعنفوان الكرامة.واشار الى ان الرهبان ، ليسوا فقط رجال صلاة، بل رسل محبة في المدارس، في الأرياف، بين المرضى، بين المتروكين، مع شباب تائه يبحث عن معنى. نحن هنا، لا لنطلب شيئا، بل لنقول لكم: لسنا بعيدين عنكم، نحن معكم، حين تكونون مع الحق. نحن نصلي من أجلكم، حين تعملون من أجل الإنسان والوطن".ونوّه الرئيس عون بدور الرهبنة الباسيلية المخلصية في التاريخ اللبناني وما يرمز اليه دير المخلص في منطقة الشوف والذي كان وسيبقى نقطة التقاء أهالي الجبل باهالي الجنوب وكل لبنان، معتبرا أن للرهبان دور أساسي في حماية المجتمع اللبناني والاهتمام بالجيل الشاب ورعايته ليساهم بإيجابية ببناء لبنان المستقبل".واستقبل الرئيس عون وسام القاضي على رأس وفد من جمعية "كمال جنبلاط الفكرية" وتحدث عن نشأة الجمعية واطلاقها للاضاءة على شخصية كمال جنبلاط من الناحية الفكرية والأدبية، لافتا الى ان نشاطاتها "تتمحور حول رؤية الراحل على هذا الصعيد".ورأى ان "ضعف انتماء الانسان للوطن يعود الى غياب التركيز على هذه الثقافة"، مشددا على "ضرورة إيلاء وزارة الثقافة الاهتمام لتتمكن من مساعدة الجمعيات على القيام بنشاطاتها التي تطال مفكري لبنان على امتداد مساحة الوطن".وخلال اللقاء قدم القاضي للرئيس عون مجموعة كتب للمفكر الراحل، ومن بينها "من اجل لبنان"، "من ادب الحياة"، "ثورة في عالم الانسان" و"لبنان وحرب التسوية".من جهته اكد الرئيس عون أهمية نشر اعمال المفكرين اللبنانيين العظماء وإتاحة التعريف على فكرهم امام الجيل الشاب، مشددا على ان الراحل كمال جنبلاط شكل مدرسة بحد ذاته على صعيد الفكر الاجتماعي والفلسفي بالإضافة الى فكره السياسي، وعلى أهمية تكريمه بالطرق المختلفة"، وقال: "ليس المهم ان نعرف كمال جنبلاط كونه زعيما درزيا، بل الأهم ان نعرفه بفكره كما معرفة غيره من المفكرين بافكارهم وثقافتهم"، ودعا الرئيس عون أعضاء الجمعية لـ"إكمال مسيرتهم ونشر ارث الراحل".وتحدث عن العديد من المؤشرات الواعدة، لافتا الى ان "زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان تأتي في هذا السياق"، مؤكدا "أهمية العمل على الحكومة الرقمية".الى ذلك بحث الرئيس عون مع وفد نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة محمد الخير في مطالب النقابة.وابدى الرئيس عون اهتماما بالمطالب التي رفعها وفد النقابة، لا سيما وانه سبق ان تابعها يوم كان قائدا للجيش وعمل على إيجاد حلول لها.وأشار الرئيس عون الى انه سيدرس المطالب مع الوزراء المختصين لا سيما مع وزيري الداخلية والبلديات والاشغال والنقل، وسيكلف لجنة لمتابعتها مع الإدارات المعنية.واستقبل الرئيس عون حاكم مدينة CANTERBURY BANKSTOWN في اوستراليا اللبناني الأصل بلال الحايك الذي نقل اليه تحيات أبناء المدينة الاوستراليين والمتحدرين من اصل لبناني، واطلعه على التحضيرات الجارية لاقامة توأمة مع اتحاد بلديات بشري وتنظيم مؤتمر لبلديات استرالية ولبنانية.وحمل الرئيس عون الحايك تحياته الى أبناء مدينته والى اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في اوستراليا، مركزا على "أهمية التواصل بين لبنان المنتشر والمقيم"، مقدرا "تأثير مساهمات المنتشرين اللبنانيين في دعم عائلاتهم واقاربهم المقيمين في لبنان، خصوصا في الظروف الصعبة التي مر بها امنيا واقتصاديا".وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي اطلع الرئيس عون على عمل المفتشيات العامة في اطار تعزيز الرقابة على عمل الإدارات والمؤسسات والبلديات الخاضعة لسلطة التفتيش المركزي.