الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون عرض مع بري للتطورات وتابع مطالب مالكي شاحنات الترانزيت وشدد على أهمية التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر

أخبار لبنان
2025-10-20 | 07:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون عرض مع بري للتطورات وتابع مطالب مالكي شاحنات الترانزيت وشدد على أهمية التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
عون عرض مع بري للتطورات وتابع مطالب مالكي شاحنات الترانزيت وشدد على أهمية التواصل بين لبنان المقيم والمنتشر

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

كما تطرق البحث الى التطورات في المنطقة بعد قمة شرم الشيخ والاتفاق حول غزة.

وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس بري بالقول: "اللقاءات دائما ممتازة مع فخامة الرئيس".

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ونقابية وروحية ووظيفية.

الارشمندريت رزق

والتقى الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق مع وفد ضم الاباء يوسف نصر واغابيوس أبو سعدى وجيلبير وردي.

وخلال اللقاء قال الأرشمندريت رزق:  نصلي أن تكونوا أنتم البوصلة، وأن تعيدوا إلى الإنسان اللبناني حقه في وطن يليق بتضحياته.  اضاف: إنه لرجاء كبير أن تؤول رئاسة الجمهورية إلى رجل نهض من تراب لبنان، وشهد في ساحاته وخبر في أيامه مرارة الأزمات وعنفوان الكرامة.

واشار الى ان الرهبان ، ليسوا فقط رجال صلاة، بل رسل محبة في المدارس، في الأرياف، بين المرضى، بين المتروكين، مع شباب تائه يبحث عن معنى. نحن هنا، لا لنطلب شيئا، بل لنقول لكم: لسنا بعيدين عنكم، نحن معكم، حين تكونون مع الحق. نحن نصلي من أجلكم، حين تعملون من أجل الإنسان والوطن".

الرئيس عون

ونوّه الرئيس عون بدور الرهبنة الباسيلية المخلصية في التاريخ اللبناني وما يرمز اليه دير المخلص في منطقة الشوف والذي كان وسيبقى نقطة التقاء أهالي الجبل باهالي الجنوب وكل لبنان، معتبرا أن للرهبان دور أساسي في حماية المجتمع اللبناني والاهتمام بالجيل الشاب ورعايته ليساهم بإيجابية ببناء لبنان المستقبل".

جمعية كمال جنبلاط الفكرية

واستقبل الرئيس عون وسام القاضي على رأس وفد من جمعية "كمال جنبلاط الفكرية" وتحدث عن نشأة الجمعية واطلاقها للاضاءة على شخصية كمال جنبلاط من الناحية الفكرية والأدبية، لافتا الى ان نشاطاتها "تتمحور حول رؤية الراحل على هذا الصعيد".

ورأى ان "ضعف انتماء الانسان للوطن يعود الى غياب التركيز على هذه الثقافة"، مشددا على "ضرورة إيلاء وزارة الثقافة الاهتمام لتتمكن من مساعدة الجمعيات على القيام بنشاطاتها التي تطال مفكري لبنان على امتداد مساحة الوطن".

وخلال اللقاء قدم القاضي للرئيس عون مجموعة كتب للمفكر الراحل، ومن بينها "من اجل لبنان"، "من ادب الحياة"، "ثورة في عالم الانسان" و"لبنان وحرب التسوية".

الرئيس عون

من جهته اكد الرئيس عون أهمية نشر اعمال المفكرين اللبنانيين العظماء وإتاحة التعريف على فكرهم امام الجيل الشاب، مشددا على ان الراحل كمال جنبلاط شكل مدرسة بحد ذاته على صعيد الفكر الاجتماعي والفلسفي بالإضافة الى فكره السياسي، وعلى أهمية تكريمه بالطرق المختلفة"، وقال: "ليس المهم ان نعرف كمال جنبلاط كونه زعيما درزيا، بل الأهم ان نعرفه بفكره كما معرفة غيره من المفكرين بافكارهم وثقافتهم"، ودعا الرئيس عون أعضاء الجمعية لـ"إكمال مسيرتهم ونشر ارث الراحل".

وتحدث عن العديد من المؤشرات الواعدة، لافتا الى ان "زيارة البابا لاون الرابع عشر للبنان تأتي في هذا السياق"، مؤكدا "أهمية العمل على الحكومة الرقمية".

وفد نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي

الى ذلك بحث الرئيس عون مع وفد نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة محمد الخير في مطالب النقابة. 
وابدى الرئيس عون اهتماما بالمطالب التي رفعها وفد النقابة، لا سيما وانه سبق ان تابعها يوم كان قائدا للجيش وعمل على إيجاد حلول لها.

وأشار الرئيس عون الى انه سيدرس المطالب مع الوزراء المختصين لا سيما مع وزيري الداخلية والبلديات والاشغال والنقل، وسيكلف لجنة لمتابعتها مع الإدارات المعنية.

حاكم مدينة CANTERBURY BANKSTOWN

واستقبل الرئيس عون حاكم مدينة CANTERBURY BANKSTOWN في اوستراليا اللبناني الأصل بلال الحايك الذي نقل اليه تحيات أبناء المدينة الاوستراليين والمتحدرين من اصل لبناني، واطلعه على التحضيرات الجارية لاقامة توأمة مع اتحاد بلديات بشري وتنظيم مؤتمر لبلديات استرالية ولبنانية.


الرئيس عون

وحمل الرئيس عون الحايك تحياته الى أبناء مدينته والى اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني في اوستراليا، مركزا على "أهمية التواصل بين لبنان المنتشر والمقيم"، مقدرا "تأثير مساهمات المنتشرين اللبنانيين في دعم عائلاتهم واقاربهم المقيمين في لبنان، خصوصا في الظروف الصعبة التي مر بها امنيا واقتصاديا".

القاضي عطيه

وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي اطلع الرئيس عون على عمل المفتشيات العامة في اطار تعزيز الرقابة على عمل الإدارات والمؤسسات والبلديات الخاضعة لسلطة التفتيش المركزي.
 

أخبار لبنان

للتطورات

وتابع

مطالب

مالكي

شاحنات

الترانزيت

أهمية

التواصل

لبنان

المقيم

والمنتشر

LBCI التالي
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-17

بري عرض التطورات مع سلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

عون يشدّد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك خلال لقائه المندلاوي والوفد البرلماني الآسيوي – الإفريقي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

وزير العدل تابع مع السفير البلغاري إجراءات إسترداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…

LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

قناة ١٢ الإسرائيلية عن مصدر مطلع: تصريح نتنياهو بشأن معبر رفح لم يعجب الأمريكيين ويرون أنه يتسبب في ضرر

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية

LBCI
صحة وتغذية
07:48

اختبارات جينية متطورة تكشف خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره... إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
10:55

ميتا تُوقف ماسنجر على ويندوز وماك نهائيًا في هذا التاريخ.... وهذا مصير التطبيق على iOS و Android

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:48

بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك

LBCI
أخبار دولية
13:47

ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هل فعلًا تريد إسرائيل الجلوس مع لبنان الرسمي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025

LBCI
أخبار دولية
12:25

ترامب يتوعد "القضاء" على حركة حماس إن انتهكت اتفاق غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:47

بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان

LBCI
أخبار لبنان
07:25

وزارة الصحة أطلقت الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
01:45

هذا ما قاله براك عن نزع سلاح حزب الله واحتمال المواجهة الكبرى مع اسرائيل والفوضى..

LBCI
أمن وقضاء
07:01

الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين

LBCI
خبر عاجل
08:04

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:11

بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 20-10-2025

LBCI
صحف اليوم
09:51

بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
04:23

بري مغادراً قصر بعبدا: اللقاءات دائماً ممتازة مع فخامة الرئيس

LBCI
حال الطقس
03:14

استقرار جوي والحرارة تتخطى المعدلات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More