0min

بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، بالقول :" من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟ ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك !!".