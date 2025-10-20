جعجع لبري: ننتظر إدراج إقتراح القانون الموقع من 67 نائبًا على جدول أول جلسة تشريعية

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "دولة الرئيس بري، هذا أقصى ما كنت أتمناه. من هذا المنطلق، نحن في انتظار ان تدرج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي وقعه 67 نائبًا على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ولك منا ألف تحية".