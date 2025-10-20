الأخبار
ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
أخبار لبنان
2025-10-20 | 12:08
ناصر الدين أطلق الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي
أطلق وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار "صرتي بالأربعين، ما تفكري مرتين، اعملي صورة الثديين".
ولفت ناصر الدين، في كلمة ألقاها، إلى أهمية "التشخيص المبكر والوقاية لسببين: الأول المحافظة على الأرواح الغالية لأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وشقيقاتنا وصديقاتنا، والثاني العلاج بأكثر إنتاجية وفعالية ممكنة وأقل كلفة".
وأشار الى أن النسب الأعلى للوفيات لدى النساء هي بسبب سرطان الثدي بعد سن الأربعين، فهذا السرطان يشكل 43% من حالات السرطان لدى السيدات، من بينهم 30% تحت عمر الخمسين وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بالمعدلات العالمية.
وأعلن وزير الصحة أن أكثر من خمسين مستشفى حكوميًا وخاصًا تتعاون مع الوزارة بهدف تأمين التشخيص المبكر على نفقة الوزارة.
وأكد أن التشخيص المجاني يظل مفتوحًا لكل السيدات حتى نهاية هذه السنة في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع الوزارة.
وأوضح ناصر الدين أنه تمت إعادة تفعيل الخط 1214 لتحديد المستشفى الواجب على السيدة التوجه إليها في المنطقة الأقرب من مكان سكنها.
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
صحة وتغذية
2025-10-02
"هو ثاني أكثر أنواع سرطان الثدي شيوعاً"... طبيبة توضح: هذه هي العوامل خلف صعوبة اكتشاف سرطان الثدي الفصيصي
