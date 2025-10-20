الأخبار
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية

أخبار لبنان
2025-10-20 | 15:08
مشاهدات عالية
مجد حرب لـ &quot;عشرين 30&quot;: نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
0min
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية

أكد المحامي مجد حرب أن المفاوضات لترسيم الحدود مع اسرائيل يجب أن تحصل.

وقال، خلال حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI: "اكتشفنا أن ما لم نحصل عليه في الحرب يمكن أن نحصل عليه في السلم".

وأوضح حرب أن التفاوض مع اسرائيل لا يعني تخلي لبنان عن مطالبه، مشيرًا الى خطوط حمر لا يمكن تخطيها مثل التخلي عن أي جزء من الأراضي اللبنانية.

في السياق، رأى حرب أن اسرائيل تريد حماية حدودها وتطالب بنزع سلاح حزب الله لأنه قد يؤثر على البلد اقتصاديًا أو أمني حتى لو بشكل صغير. 

ولفت الى أن لبنان يطالب بالشيء نفسه لأن نزع السلاح هو ليس تنازل لاسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية ونزع سلاح الميليشيات التي تتحكم بقرار الدولة.

وأكد أن المطلوب هو خطوات عملية وجدية من الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله الذي يخاطر بأرواح اللبنانيين والذي اذا بقي قد يودي الى عودة للحرب.

