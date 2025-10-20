قطيش لـ عشرين 30: لسنا دولة فقيرة بل دولة غير خلاقة... ولبنان في موقف ضعيف حيال الحرب والسلام

ولفت قطيش إلى أنه "كلما تأخر لبنان في الصعود إلى قطار السلام، زادت الخسائر، ومن الـ2020 نحن نعمل بمفاعيل الإتفاقات الإبراهيمية."



وقال: "هناك تغيير في السلطة في لبنان، إنما لا يوجد سلطة تغييرية، ونحن لسنا دولة فقيرة بل دولة غير خلاقة، ولدينا حوالي 35 مليار دولار ذهب، ولا أدعو هنا إلى تسييل الذهب إنما إلى التفكير خارج المعتاد، فنحن "ضوينا صخرة الروشة وبعد ما ضوينا البلد"."



وأشار إلى أن "للسعودية مصلحة باتفاقية السلام ومنها الأمن في البحر الأحمر، إنما ايضًا السعودية جائزة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فهي دولة كبيرة وقيادية،" مقدرًا أنها "ذاهبة في وقت ما إلى إتفاقية سلام."

رأى المدير العام لسكاي نيوز عربية نديم قطيش أننا "اليوم في وضع لا يسمح لنا حتى بـ17 أيار."وأشار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI إلى أن "السلام اليوم لا شتيمة ولا نقيصة ولا موضوع سلبي أو إيجابي بالمطلق،" معتبرًا أن "لبنان خاض حربًا فرضها على نفسه بسبب الحزب، وهُزم البلد مع هزيمة الحزب، والواقع يقول إن لبنان في موقف ضعيف حيال الحرب وحيال السلام."