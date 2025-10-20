الأخبار
قطيش لـ عشرين 30: لسنا دولة فقيرة بل دولة غير خلاقة... ولبنان في موقف ضعيف حيال الحرب والسلام
أخبار لبنان
2025-10-20 | 15:35
مشاهدات عالية
2
min
قطيش لـ عشرين 30: لسنا دولة فقيرة بل دولة غير خلاقة... ولبنان في موقف ضعيف حيال الحرب والسلام
رأى المدير العام لسكاي نيوز عربية نديم قطيش أننا "اليوم في وضع لا يسمح لنا حتى بـ17 أيار."
وأشار في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI إلى أن "السلام اليوم لا شتيمة ولا نقيصة ولا موضوع سلبي أو إيجابي بالمطلق،" معتبرًا أن "لبنان خاض حربًا فرضها على نفسه بسبب الحزب، وهُزم البلد مع هزيمة الحزب، والواقع يقول إن لبنان في موقف ضعيف حيال الحرب وحيال السلام."
ولفت قطيش إلى أنه "كلما تأخر لبنان في الصعود إلى قطار السلام، زادت الخسائر، ومن الـ2020 نحن نعمل بمفاعيل الإتفاقات الإبراهيمية."
وقال: "هناك تغيير في السلطة في لبنان، إنما لا يوجد سلطة تغييرية، ونحن لسنا دولة فقيرة بل دولة غير خلاقة، ولدينا حوالي 35 مليار دولار ذهب، ولا أدعو هنا إلى تسييل الذهب إنما إلى التفكير خارج المعتاد، فنحن "ضوينا صخرة الروشة وبعد ما ضوينا البلد"."
وأشار إلى أن "للسعودية مصلحة باتفاقية السلام ومنها الأمن في البحر الأحمر، إنما ايضًا السعودية جائزة كبيرة بالنسبة لإسرائيل، فهي دولة كبيرة وقيادية،" مقدرًا أنها "ذاهبة في وقت ما إلى إتفاقية سلام."
أخبار لبنان
موظفو الإدارة العامة دعوا إلى الاضراب الخميس: ما يحصل عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه
توقيف لصّ محترف دخل منزلًا وسرق منه محتويات ثلاث خزنات...
أخبار لبنان
15:08
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
15:08
مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية
0
أخبار دولية
2025-09-03
نتانياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
2025-09-03
نتانياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
0
أخبار دولية
2025-09-03
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
2025-09-03
نتنياهو يصف رئيس وزراء بلجيكا بأنه "ضعيف" لعزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
0
آخر الأخبار
2025-10-13
شينكر لـ عشرين 30 : الخطر حتمًا موجود في موضوع الحرب وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق وهناك تخوف دولي من اعادة انتاج الحزب لمنظومته العسكرية
آخر الأخبار
2025-10-13
شينكر لـ عشرين 30 : الخطر حتمًا موجود في موضوع الحرب وهناك خوف من تجاهل لبنان كما في الوقت السابق وهناك تخوف دولي من اعادة انتاج الحزب لمنظومته العسكرية
أخبار لبنان
06:39
مخزومي: المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار
أخبار لبنان
06:39
مخزومي: المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار
0
أخبار لبنان
06:24
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
أخبار لبنان
06:24
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
0
أخبار لبنان
05:58
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
أخبار لبنان
05:58
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
آخر الأخبار
04:10
بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
آخر الأخبار
04:10
بدء جلسة مجلس النواب لانتخاب اميني سر وثلاثة مفوضين واعضاء اللجان النيابية
0
آخر الأخبار
05:25
انتهاء الجلسة النيابية
آخر الأخبار
05:25
انتهاء الجلسة النيابية
0
آخر الأخبار
03:27
قسطنطين للـLBCI: اسرائيل تريد انشاء منطقة منزوعة الشعوب على حدودها يقام فيها مناطق اقتصادية
آخر الأخبار
03:27
قسطنطين للـLBCI: اسرائيل تريد انشاء منطقة منزوعة الشعوب على حدودها يقام فيها مناطق اقتصادية
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الاتصالات في لبنان بين بطء الخدمة ووعود ال5G
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لهذه الأسباب يجب شراء البطاطا اللبنانية...
0
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
أمن وقضاء
13:48
بلغاريا مددت مهلة توقيف مالك سفينة الموت فمن هو الصيد الثمين المطلوب من قبل القاضي بيطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
صورة واحدة بالسنة ممكن تغيّر حياتِك
0
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
أخبار دولية
13:47
ايران: العراق بلد مستقل لا يُسمَح الا أن تكون أجواؤه تحت سيطرته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:43
تراجع إسرائيلي تحت الضغط الأميركي: وقف القصف وتمهيد للمرحلة الثانية من خطة ترامب
1
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
أمن وقضاء
07:01
الجيش اللبناني يحرّر مخطوفين عراقيين في القاع ويوقّف عدداً من المتورطين
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
خبر عاجل
08:04
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ سلسلة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في النبطية جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
أخبار لبنان
07:11
بري ردا على جعجع: من أين لك هذا الكلام الذي نسبته إلي؟
5
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
منوعات
10:39
التنفيذ استغرق 7 دقائق والنتيجة كارثية... سرقة القرن بمتحف اللوفر: عصابة محترفة اقتحمت جناح نابليون وهذه النتيجة
6
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
صحف اليوم
09:51
بري يكشف لــ"الشرق الأوسط" تفاصيل سقوط مقترح التفاوض مع إسرائيل
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
أخبار لبنان
08:16
بري ردًا على جعجع : ألم يعد في جعبتك غير إستصدار كلام عن لساني والجواب إليك؟
