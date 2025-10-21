أدرعي: دمرنا مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس

#صور 🔸دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة.



— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 21, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 دمرت في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)، حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة.