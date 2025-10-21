الأخبار
سلسلة استقبالات للرئيس سلام
أخبار لبنان
2025-10-21 | 05:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة استقبالات للرئيس سلام
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم النائب أشرف ريفي ووفد يضم منسقة الفريق القانوني لهنيبعل القذافي إيناس حراق، والمحامي الفرنسي الأساسي للقذافي لوران بايون والمحامي شربل خوري.
النائب ريفي
وقال النائب ريفي بعد اللقاء: "تشرفنا صباح اليوم بلقاء رئيس الحكومة لوضعه في اخر التطورات في قضية هنيبعل القذافي هذه القضية الإنسانية التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات بلا عدالة ولا محاكمات ولا اجراءات قانونية. واخيرا صدر قرار باخلاء سبيل هنيبعل القذافي انما وضع شرطان غير مقبولين نهائيا وهما الكفالة العالية العالية التي لا مبرر لها ومنع السفر لمدة شهرين."
المحامي بايون
وشكر المحامي بايون بدوره الرئيس سلام لاستقبالهم اليوم للاستماع منهم على أحوال هنيبعل القذافي الموجود منذ عشر سنوات في سجن في لبنان من دون محاكمة.
وقال: "تناولنا المسألة الإنسانية لوضعه أكان على الصعيد الصحي وظروف احتجازه، وبما ان الرئيس سلام كان رئيس محكمة العدل الدولية فقد تمكنا من مناقشة معه الجوانب القانونية، مع التذكير بالظروف التي تم بموجبها اخذ قرار الاحتجاز. وهو عبر لنا وبصفته رئيسا سابقا لمحكمة العدل الدولية عن اصراره أن تاخذ العدالة مجراها الصحيح، وان يحصل هنيبعل القذافي على حقوقه بما فيها إحترام الإعلان الدولي لحقوق الإنسان وأن يطبق ذلك بأسرع وقت ممكن".
محفوظ
واستقبل الرئيس سلام رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ الذي قال بعد اللقاء: "أطلعت رئيس الحكومة على الواقع الإعلامي المرئي والمسموع والمكتوب وموضوع انتشار الاعلام الإلكتروني، وكانت مناسبة شكرته على تكليف المجلس الوطني للاعلام بمتابعة حسابات الاستثمار للمؤسسات المرئية وضرورة ان يكون هناك قراراً حاسماً للسلطة في مواجهة المخالفات وكان داعماً للفكرة".
أخبار لبنان
استقبالات
للرئيس
