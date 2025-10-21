الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
أخبار لبنان
2025-10-21 | 06:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قرار لوزيري الإقتصاد والزراعة بتكليف فريق عمل مشترك مهمته التنسيق مع الجمارك ومركز الحجر الصحي الزراعي في المرفأ
صدر قرار مشترك عن وزيري الإقتصاد عامر البساط والزراعة نزار هاني، قضى بتكليف فريق عمل مشترك من الوزارتين، مهمته التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع وأخذ عينات من الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢، وتنظيم تقرير بالتحاليل ورفعه في مهلة شهر.
وفي ما يأتي نص القرار المشترك:
ان وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الزراعة، قرار مشترك رقم ١ / ١ / ات / م،
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ تشكيل الحكومة)، وبناء على القانون رقم ٦٩٥ تاريخ ٢٠٠٥/٢/١ وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،وبناء على القانون المنفذ بمرسوم رقم ۱۸۲۱ تاریخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۸) وتعديلاته تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم ۳۱ تاريخ ١٩٥٥/٢/١٨ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، وبناء على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ۱۹۹۱/۱/۲۰ وتعديلاته التنظيم وزارة الزراعة وتحديدي ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه).
وبعد إعادة درس ملف ارسالية القمح التي وردت من أوكرانيا بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۸ لصالح شركة شبارق بكمية
٥٤٠٦,٤ طن. ولما كانت الإرسالية قد رفضت من قبل وزارة الزراعة بعد أن أنت نتيجة التحاليل المخبرية غير مطابقة المتطلبات قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢،
ولما تم إرسال عينات إلى معهد البحوث الصناعية وأنت نتائج التحاليل مطابقة وفقا للمواصفة اللبنانية
ولما كان الخبير المعين من قبل قضاء العجلة قد أكد بنتيجة التحاليل المخبرية أن نوعية القمح صالحة للإدخال.
ولما كانت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة قد أجرت تحاليل على عينات القمح وتبين أن قسم
منها مطابق للمواصفة اللبنانية وقسم غير مطابق وإنما قابلة للتعقيم
لذلك،وفي ظل التناقض في نتائج التقارير وفي المواصفات المستعملة،وعطفا على الاجتماع الحاصل بين وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، وحرصاً على سلامة المواطنين وأمنهم الغذائي والصحي يقرران ما يأتي:
تكليف فريق عمل مشترك من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة للقيام المهمة التالية:
1- التنسيق مع الجمارك اللبنانية ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت للتأكد من استمرار وجود الرصاص الجمركي على الصوامع
أخذ عينات من كافة الصوامع لإجراء التحاليل في مختبر البحوث الصناعية وفي مختبر تل العمارة وفقاً للمواصفات المنصوص عنها في كل من (أ) المواصفة اللبنانية القمح وقمح الدوروم رقم ٢٠١٤/٢٤٢ و (ب) قرار وزارة الزراعة رقم ١/١٦٥ تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢
تنظيم تقرير يبين نتائج التحاليل ومدى مطابقتها لكل من هذه المواصفات وعند عدم المطابقة تبيان طبيعة المخالفة وأثرها بصورة دقيقة ومحددة وتبيان إمكانية تصحيحها،
- رفع التقرير النهائي خلال مهلة شهر من صدور هذا القرار وإبلاغ نسخة منه لكل من الوزيرين ورئيس هيئة القضايا ليصار الى اتخاذ القرار الملائم من الوزيرين في حينه".
أخبار لبنان
لوزيري
الإقتصاد
والزراعة
بتكليف
مشترك
مهمته
التنسيق
الجمارك
ومركز
الحجر
الصحي
الزراعي
المرفأ
التالي
مخزومي: المستثمر يريد توافر عوامل تشجعه على الاستثمار
باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-18
ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة
أمن وقضاء
2025-10-18
ضبط منتجات زراعية مهربة في سوق قب إلياس بالتعاون بين الجمارك ووزارة الزراعة
0
أخبار لبنان
2025-09-01
بحثٌ بين وزير المالية ووزير الزراعة في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعيّ
أخبار لبنان
2025-09-01
بحثٌ بين وزير المالية ووزير الزراعة في المواضيع التي تعزز وضع القطاع الزراعيّ
0
أمن وقضاء
2025-09-17
أمن الدولة تحقق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي في مرفأ بيروت
أمن وقضاء
2025-09-17
أمن الدولة تحقق مع موظفين في الجمارك متورطين في ابتزاز مالي في مرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
2025-10-08
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـ"حوار المرحلة": علاقتي بآموس هوكستين كانت علاقة رجلين يقومان بمهام بتكليف من بلديهما ولست مكلفا حاليا بأي مهمة
آخر الأخبار
2025-10-08
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لـ"حوار المرحلة": علاقتي بآموس هوكستين كانت علاقة رجلين يقومان بمهام بتكليف من بلديهما ولست مكلفا حاليا بأي مهمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
أخبار لبنان
12:26
الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون
0
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
أخبار لبنان
12:03
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
0
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
أخبار لبنان
11:49
قاسم : كفى تهديدا للبنان... وحاكم مصرف لبنان ليس موظفا عند أميركا كي يضيق على المواطنين
0
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
أخبار لبنان
11:11
شيخ العقل استقبل وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان" ووفوداً وشخصيات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:39
الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب
خبر عاجل
10:39
الجميل: لا مشروع قانون يلغي قانون انتخاب الستة نواب ويتبنى الـ128 نائبًا لذلك نستكمل مطالبتنا بالدفع إلى إقرار مشروع قانون في الحكومة وإرساله إلى مجلس النواب
0
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
أخبار لبنان
2025-10-01
الرئيس عون اطّلع من وزير الداخلية على التحضيرات للانتخابات: لضرورة إجرائها في موعدها خلال أيار المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-19
بات بإمكانك شرب مياه "تنورين" من جديد!
0
أخبار دولية
2025-10-19
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
أخبار دولية
2025-10-19
سرقة مجوهرات خلال عملية سطو في متحف اللوفر بباريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
آخر الأخبار
07:23
اطلاق مؤتمر بيروت واحد تحت شعار"الثقة المستعادة"
0
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
07:19
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
آخر الأخبار
07:00
سلام يؤكد لوكلاء دفاع هنيبال القذافي على احترام مسار العدالة وحقوق الإنسان
0
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
0
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
أخبار دولية
04:50
زيلينسكي وقادة أوروبيون: خط الجبهة بين الروس والأوكرانيين يجب أن يكون "أساسا" لمفاوضات السلام
0
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
02:39
أمير قطر يدين خرق إسرائيل المستمر لوقف إطلاق النار في غزة
0
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
0
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
أخبار دولية
13:59
أجواء قداس الشكر الذي ختمت به إحتفالات الفاتيكان بالقديسين الجدد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
تقارير نشرة الاخبار
13:57
قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
2
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
3
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
4
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تلاعب بعلامات طلاب في كلية الحقوق ورئاسة الجامعة تعفي المدير وموظفين وأمين السر…
7
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
8
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More