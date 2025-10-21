باسيل واصل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على سبل مساعدة لبنان

واصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولته في فرنسا بلقاءات برلمانية ركّزت على العلاقات اللبنانية – الفرنسية وسبل مساعدة لبنان على تجاوز أزماته.

وفي اللقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية برونو فوكس، عرض باسيل التحديات التي يواجهها لبنان وإمكانات التعاون لإيجاد حلول واقعية.

كما تناولت مباحثاته في مجلس الشيوخ مع النائبة هيلين كونواي-موراي تجربة فرنسا في اقتراع المنتشرين، حيث استعرض باسيل تجربة لبنان في هذا المجال بموجب قانون 2017 الذي منح المغتربين حق الاقتراع والتمثيل النيابي. وجرى تبادل الأفكار بما يسمح بالإفادة من التجربة الفرنسية لتعزيز إمكانية لبنانيي الانتشار في الإقتراع.