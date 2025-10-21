الرئيس عون استقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا: تشديد على اهمية تعزيز التعاون

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ "غالبية المشاكل التي عانى منها لبنان كانت بسبب غياب التدابير القضائية وانتشار الفساد، ولكن هناك حاليًا مسار لتفعيل عمل القضاء الذي بدأ القيام بواجبه".



وأعلن خلال استقباله وفدًا قضائيًا فرنسيًّا رفيع المستوى أنّ "أي مساعدة فرنسية في هذا المجال هي موضع ترحيب لما فيها من ايجابية لتعزيز وتحسين العمل القضائيّ في كل المواضيع من مكافحة الارهاب الى محاربة الفساد وغيرها".



ورحب الرئيس عون بالوفد، مشيدًا بـ"العلاقة التاريخية المتينة التي تجمع لبنان بفرنسا".



وأعرب بداية عن تأثره وأسفه "لعملية السرقة التي تعرض لها متحف اللوفر اخيرًا، آملًا أن يتم اعتقال السارقين واعادة المسروقات الى المتحف".



ولفت الرئيس عون الى ان "اسس القضاء في لبنان مستمدة من القضاء الفرنسي، وبالتالي فإن اي مساعدة فرنسية في هذا المجال هي موضع ترحيب لما فيها من ايجابية لتعزيز وتحسين العمل القضائي في كل المواضيع من مكافحة الارهاب الى محاربة الفساد وغيرها".



واشار رئيس الجمهورية الى "الخطوات العديدة التي تم اتخاذها بمعية وزير العدل، لتحسين القضاء ومنها التشكيلات القضائية التي كانت متوقفة منذ اكثر من 7 سنوات، وقانون استقلالية القضاء الذي اعادته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب لدرسه مجدداً".



واوضح ان "المشاكل التي عانى منها لبنان سابقًا، كانت بغالبيتها بسبب غياب التدابير القضائية وانتشار الفساد، ولكن هناك حالياً مسار لتفعيل عمل القضاء الذي بدأ القيام بواجيه، و"قد تم فتح ملفات عديدة في هذا المجال وانا اتابعها مع وزير العدل".