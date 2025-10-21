رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب

بحث وزير الثقافة غسان سلامة مع رئيس جامعة سيدة اللويزة NDU الأب بشارة خوري، ترافقه عميدة كلية العلوم الإنسانية ماريا ابو زيد ورئيس قسم الإعلام والتواصل جوزيف حسني، في عدد من المشاريع المشتركة بين الوزارة والجامعة وابرزها مشروع اعادة ترميم الافلام.



وقال خوري: "انطلاقًا من مشروع اعادة ترميم كل أفلام استديو بعلبك وغيرها لا سيما وان لدى الجامعة مختبرًا خاصًا للترميم واعادة توضيب، عرضنا لعدد من المشاريع".



وأضاف: "وجهنا له دعوة لرعاية وحضور مهرجان السينما بنسخته الـ 18 والذي تنظمه جامعة اللويزة كل عام وهو بعنوان "من الشباب الى الإرث" ويحكي عن ابداع الشباب".



وتمنى ان تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثالية، كما هو واقع الحال مع وزارة الثقافة.



وأشار الى أن الهدف ليس عمل شراكة بل الحفاظ على الارث الفكري، وبالتحديد من خلال العمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير سلامة.