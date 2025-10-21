الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
15
o
الجنوب
23
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
أخبار لبنان
2025-10-21 | 12:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس جامعة اللويزة بعد لقائه وزير الثقافة: الشراكة بين القطاع العام والخاص مثالية ونشكر الوزير على عمله الدؤوب
بحث وزير الثقافة غسان سلامة مع رئيس جامعة سيدة اللويزة NDU الأب بشارة خوري، ترافقه عميدة كلية العلوم الإنسانية ماريا ابو زيد ورئيس قسم الإعلام والتواصل جوزيف حسني، في عدد من المشاريع المشتركة بين الوزارة والجامعة وابرزها مشروع اعادة ترميم الافلام.
وقال خوري: "انطلاقًا من مشروع اعادة ترميم كل أفلام استديو بعلبك وغيرها لا سيما وان لدى الجامعة مختبرًا خاصًا للترميم واعادة توضيب، عرضنا لعدد من المشاريع".
وأضاف: "وجهنا له دعوة لرعاية وحضور مهرجان السينما بنسخته الـ 18 والذي تنظمه جامعة اللويزة كل عام وهو بعنوان "من الشباب الى الإرث" ويحكي عن ابداع الشباب".
وتمنى ان تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثالية، كما هو واقع الحال مع وزارة الثقافة.
وأشار الى أن الهدف ليس عمل شراكة بل الحفاظ على الارث الفكري، وبالتحديد من خلال العمل الدؤوب الذي يقوم به الوزير سلامة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
جامعة
اللويزة
لقائه
الثقافة:
الشراكة
القطاع
العام
والخاص
مثالية
ونشكر
الوزير
الدؤوب
التالي
السجناء اللبنانيون في رسالة أخيرة للمسؤولين: انتظروا الانفجار الكبير (الشرق الأوسط)
مصادر سياسية لـ"اللواء": اللقاء بين الرئيسين عون وبري تركز على ملف التفاوض وآليته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-12
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
آخر الأخبار
2025-09-12
اللجان المشتركة أقرّت مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلك طريقه إلى الهيئة العامة
0
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اقتصاد
2025-09-30
جابر: أهم الخطوات المعول عليها لإنعاش الإقتصاد هي إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
0
آخر الأخبار
2025-10-16
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
آخر الأخبار
2025-10-16
قائد القيادة الوسطى الأميركية: ملتزمون بدعم جهود الجيش اللبناني في عمله الدؤوب لتعزيز الأمن الإقليمي
0
أخبار لبنان
2025-09-25
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
أخبار لبنان
2025-09-25
جامعة الروح القدس تطلق سلسلة "Sunset Stories Executive Talk" لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
أخبار لبنان
14:10
وزير الزراعة: مخزون السمك في لبنان جيد رغم التحديات
أخبار لبنان
14:10
وزير الزراعة: مخزون السمك في لبنان جيد رغم التحديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
أخبار دولية
2025-10-18
ترامب يخفف عقوبة السجن عن النائب السابق سانتوس ويأمر بالإفراج عنه فورًا
0
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
حال الطقس
2025-10-07
منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...
0
أخبار دولية
14:02
روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام
أخبار دولية
14:02
روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام
0
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا
آخر الأخبار
2025-10-13
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
16:14
تحضيرات ولقاءات إسرائيلية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
نهار في الشوف... على طريقة الفرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:57
خمسون يومًا من الجحيم... تفاصيل اختطاف عراقيَّين وتحريرهما بعملية لمخابرات الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
"سرقة القرن" في متحف اللوفر في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هكذا سيمضي ساركوزي ايامه وراء القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
بين الـ١٢٨ والـ١٣٤...حسابات كثيرة ستتغير تحت قبة البرلمان
0
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
أخبار لبنان
13:39
طرابلسي: تسجيل الطلاب السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية في المدارس خطير
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
فنّ
12:13
عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة
2
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
انخفاض جديد بأسعار المحروقات...
3
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
منوعات
07:24
حرب عالمية ثالثة ووباء قاتل سيعود... نبؤات مخيفة لنوستراداموس لنهاية العام 2025: إليكم ما تضمنت
4
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
منوعات
08:39
في مشهد مخيف... إعصار نادر يضرب بلدة قرب باريس: "إنه عنف نادر" (فيديو)
5
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
موضة وجمال
10:04
في الظهور الإعلامي الأول لها بعد تتويجها... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI! (فيديو)
6
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
05:50
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 21-10-2025
8
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
أمن وقضاء
01:41
قتيلة وجريح خلال سرقة منزل في عنجر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More