الراعي في الفاتيكان: لا يجوز الطلب من المغتربين مساعدة بلدهم ونحرمهم من المشاركة في انتخاب 128 نائبًا

غصّت دارة إقامة السفارة اللبنانية بعدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية في ايطاليا, اتوا من جميع أرجاء ايطاليا ليشاركوا في استقبال على شرف الكاردينال البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي.

وشكر الراعي السفيرين في إيطاليا وروما واعتبر هذه الخطوة الجامعة "انطلاقة جيدة للسفراء الجدد" .

وشدد على أنّ الجميع يعمل لخدمة لبنان وإعادة إعماره والسلام فيه والتفاهم والمفاوضات الدبلوماسية والسياسية.

وأكّد "اهمية دور المغتربين اذ لا يمكن ان يقتصر على مطالبة اللبنانيين المغتربين بمساعدة بلدهم ويحرمون من حقهم باختيار نوايهم المئة و الثمانية والعشرين".