المستجدات الأمنية في بحث بين بري واللواء شقير

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في الأوضاع العامة لا سيّما الجانب الأمني والمستجدات الراهنة.