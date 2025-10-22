مصادرة كمية من الحطب المقطع في حولا

نفذت دوريّة مشتركة من وزارة الزراعة ومديرية أمن الدولة، عملية دهم في بلدة حولا الحدودية، حيث صادرت كمية من الحطب المقطّع تُقدّر بين 3 و4 أمتار.



تأتي هذه الخطوة في سياق الإجراءات المتواصلة للحدّ من ظاهرة قطع الأشجار وحماية الثروة الحرجية، وفرض تطبيق القوانين البيئية في المناطق كافة.