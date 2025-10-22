الأخبار
بهاء الحريري: زمن المساومات انتهى وزمن المسؤولية الوطنية بدأ

أخبار لبنان
2025-10-22 | 09:02
بهاء الحريري: زمن المساومات انتهى وزمن المسؤولية الوطنية بدأ
بهاء الحريري: زمن المساومات انتهى وزمن المسؤولية الوطنية بدأ

رأى رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري أن لبنان اليوم بحاجة إلى تغيير جذري في بنيته السياسية وأسلوب تعاطيه مع المستجدات الإقليمية، بعيداً عن عقلية الزعامات والمصالح الضيقة التي دمّرت الدولة وأفقدت اللبنانيين ثقتهم بوطنهم ومؤسساته.

وقال في بيان: "يشهد العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط، مرحلة تحوّل غير مسبوقة في توازن القوى والسياسات والاتجاهات. وفي ظل هذه التغيرات الجذرية، بات من الواضح أن لبنان لا يمكنه البقاء رهينة نظام سياسي مهترئ أثبت فشله الكامل في إدارة الدولة، وتسبّب بانهيار الاقتصاد، وضياع السيادة، وتفكّك مؤسسات الدولة. وفي ضوء هذه التحولات، بات من الواضح أن لبنان يقف أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل المساومة ولا المجاملة. إن البنية السياسية الحالية في لبنان، بما تحمله من عجز وفساد وارتهان، أثبتت فشلها الكامل في مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، وأوصلت البلاد إلى انهيار غير مسبوق على المستويين السياسي والاقتصادي.

ولفت الحريري الى أن الحريرية السياسية، بما تمثله من نهج وطني معتدل، ورؤية إصلاحية شاملة، وعلاقات عربية، إقليمية ودولية راسخة، وقدرة على التفاعل الإيجابي مع السياسات الجديدة في المنطقة، هي الجهة الوحيدة القادرة على إخراج لبنان من الدرك الأسفل الذي وصل إليه، وإعادة بنائه على أسس حديثة وعادلة ومسؤولة.

وقال: "لذلك، نؤكد أن المرحلة المقبلة لن تكون امتداداً لما قبلها، وأن لبنان لن يُحكم بعد اليوم بعقلية الفشل والفساد والارتهان. فإما أن يكون التغيير شاملاً وحقيقياً بقيادة قوى الاعتدال والرؤية الوطنية الواضحة، وإما أن ينهار ما تبقّى من الدولة بالكامل".

وأضاف: "إننا نعلن بوضوح أن زمن المساومات انتهى، وزمن المسؤولية الوطنية بدأ، وعلى كل القوى السياسية أن تدرك أن لبنان الجديد لن يقوم إلا على أسس الشفافية، السيادة، والكفاءة، لا على المحاصصات والتبعيات".
 

أخبار لبنان

بهاء الحريري

لبنان

الحريرية السياسية

