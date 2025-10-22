هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع

واصل وزير الزراعة نزار هاني جولاته التفقدية على المراكز التابعة للوزارة، حيث شملت ثلاث محطات رئيسية، بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني، والاستماع إلى حاجات الموظفين والفنيين، وتعزيز قدرات الوزارة في الميدان.



المحطة الأولى كانت في مركز الحجر الزراعي والبيطري، حيث زار هاني العميد الركن ألبير شبيب والعميد طارق الشوفي، مؤكدا على "أهمية التشدد في متابعة سير العمل مع الفريق التابع للوزارة في مركز الحجر الزراعي والبيطري، لضمان انتظام الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتعزيز الكفاءة في جميع العمليات المتعلقة بالمصايد والموارد الزراعية".



والمحطة الثانية كانت في مركز الحجر البيطري في المرفأ، حيث اجتمع هاني مع الأطباء البيطريين والمهندسين والفنيين، واستمع إلى شرح مفصل حول سير عملية أخذ العينات. وشدد على "أهمية تطوير البنية التحتية للمركز، بما في ذلك استحداث مختبرات تابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في المرفأ، لتسهيل فحص العينات وإصدار النتائج بسرعة أكبر، بما يرفع من مستوى الكفاءة ويعزز جودة الخدمات المقدمة".



أما المحطة الثالثة فكانت في مصلحة زراعة جبل لبنان في فرن الشباك، حيث كان في استقبال وزير الزراعة رئيس المصلحة المهندس عبود فريحة وموظفو المصلحة، مقدمين تعريفا بفريق العمل والمراكز التابعة لها.



وشدد هاني على "أهمية استكمال التسجيل في السجل الزراعي للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومستدامة، وتيسير معاملات المزارعين، وتعزيز التعاون مع النواب، اتحاد البلديات، المخاتير، الجمعيات، والتعاونيات المحلية. كما أشاد بالثروة الحرجية والزراعة المتنوعة في محافظة جبل لبنان"، داعيا إلى "مواكبة التطورات وبناء قدرات الموظفين، مع التأكيد على أن ملكية الأراضي تشكل خطًا أحمر لا يمكن المساس به".



وتخلل الزيارة تقييم سير العمل والحاجات، خاصة المرتبطة بحماية الغابات ومراقبة رخص التسجيل والتقليم، والاستماع إلى الموظفين من مختلف المراكز الزراعية والاحراج والإداريين، بما يعكس اهتمام الوزارة بالجانب البشري وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الأداء الفعّال.



وأكد هاني خلال جولته، على "متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية ورفع كفاءة العمل الميداني في المراكز، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمزارعين وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي في جميع المحافظات".