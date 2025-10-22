الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع

أخبار لبنان
2025-10-22 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هاني تفقد مراكز تابعة لوزارة الزراعة وأكد متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية وتعزيز البنية التحتية للقطاع

واصل وزير الزراعة نزار هاني جولاته التفقدية على المراكز التابعة للوزارة، حيث شملت ثلاث محطات رئيسية، بهدف الاطلاع على سير العمل الميداني، والاستماع إلى حاجات الموظفين والفنيين، وتعزيز قدرات الوزارة في الميدان.

المحطة الأولى كانت في مركز الحجر الزراعي والبيطري، حيث زار هاني العميد الركن ألبير شبيب والعميد طارق الشوفي، مؤكدا على "أهمية التشدد في متابعة سير العمل مع الفريق التابع للوزارة في مركز الحجر الزراعي والبيطري، لضمان انتظام الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتعزيز الكفاءة في جميع العمليات المتعلقة بالمصايد والموارد الزراعية".

والمحطة الثانية كانت في مركز الحجر البيطري في المرفأ، حيث اجتمع هاني مع الأطباء البيطريين والمهندسين والفنيين، واستمع إلى شرح مفصل حول سير عملية أخذ العينات. وشدد على "أهمية تطوير البنية التحتية للمركز، بما في ذلك استحداث مختبرات تابعة لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في المرفأ، لتسهيل فحص العينات وإصدار النتائج بسرعة أكبر، بما يرفع من مستوى الكفاءة ويعزز جودة الخدمات المقدمة".

أما المحطة الثالثة فكانت في مصلحة زراعة جبل لبنان في فرن الشباك، حيث كان في استقبال وزير الزراعة رئيس المصلحة المهندس عبود فريحة وموظفو المصلحة، مقدمين تعريفا بفريق العمل والمراكز التابعة لها.
 
وشدد هاني على "أهمية استكمال التسجيل في السجل الزراعي للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومستدامة، وتيسير معاملات المزارعين، وتعزيز التعاون مع النواب، اتحاد البلديات، المخاتير، الجمعيات، والتعاونيات المحلية. كما أشاد بالثروة الحرجية والزراعة المتنوعة في محافظة جبل لبنان"، داعيا إلى "مواكبة التطورات وبناء قدرات الموظفين، مع التأكيد على أن ملكية الأراضي تشكل خطًا أحمر لا يمكن المساس به".

وتخلل الزيارة تقييم سير العمل والحاجات، خاصة المرتبطة بحماية الغابات ومراقبة رخص التسجيل والتقليم، والاستماع إلى الموظفين من مختلف المراكز الزراعية والاحراج والإداريين، بما يعكس اهتمام الوزارة بالجانب البشري وتوفير بيئة عمل متكاملة تدعم الأداء الفعّال.

وأكد هاني خلال جولته، على "متابعة تنفيذ الإجراءات التطويرية ورفع كفاءة العمل الميداني في المراكز، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمزارعين وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي في جميع المحافظات".

أخبار لبنان

مراكز

تابعة

لوزارة

الزراعة

متابعة

تنفيذ

الإجراءات

التطويرية

وتعزيز

البنية

التحتية

للقطاع

LBCI التالي
حماس تخشى تكرار التجربة اللبنانية (الشرق الأوسط)
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-01

النائب جنبلاط بحث مع الوزير هاني دعم الزراعة وتعزيز الشراكة الوطنية في القطاع

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

رسامني بحث مع هاني في إعادة تأهيل مبنى وزارة الزراعة القديم - مركز غاليري سمعان

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

بحثٌ في أوضاع قطاع الزراعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع الدواجن

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

حماس تدعو الوسطاء لاستكمال دورهم في متابعة تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق وقف إطلاق النار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:33

بلد عربي يشهد على جريمة مروعة... هذا ما فعله بأبنائه الـ7 ثم أطلق النار على نفسه!

LBCI
أخبار لبنان
09:32

الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين

LBCI
أخبار لبنان
10:05

كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع في لجنة المال وعلى طاولة صندوق النقد

LBCI
صحة وتغذية
09:16

منها الكيراتين... منتجات شائعة لفرد الشعر مرتبطة برفع خطر السرطان بنسبة 166٪

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار لبنان
12:47

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:45

بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More