بري استقبل المدير العام للأمن العام... وهذا ما جرى عرضه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث جرى عرض للأوضاع العامة ولاسيما الأمنية منها وآخر المستجدات.