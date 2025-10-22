سلام ناقش مع الجنرال ديوداتو أبانيارا التحضيرات لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ديوداتو أبانيارا.



وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع في الجنوب والتنسيق الذي تقوم به قوة "اليونيفيل" مع الجيش اللبناني والتقدم الحاصل في تطبيق القرار ١٧٠١، كذلك تمت مناقشة التحضيرات لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل".