الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين

أخبار لبنان
2025-10-22 | 09:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الرئيس عون للنواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: متمسكون بالانتخابات في موعدها ووجوب مشاركة المنتشرين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أننا "مع حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني"، مذكرا بكلمته أمام أعضاء الجالية اللبنانية في نيويورك بأن "لأبناء الانتشار اللبناني دورا كشركاء في القرار السياسي في لبنان من خلال صندوق الإقتراع".

وشدد على "التمسك بمسلمتين أساسيتين في هذا الإطار، وهما، اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة ووجوب مشاركة المنتشرين في الانتخابات"، معتبرا أنه "على النواب الحالييين في المجلس النيابي لعب دورهم في تأكيد هاتين المسلمتين وتثبيتهما".

وإذ أشار الى "المعوقات والصعوبات في تحقيق الإقتراع لممثلين عن القارات الست من الناحيتين التقنية والتنفيذية التي تحول دون تمكن وزارة الداخلية من تحقيق هذا النوع من الإقتراع"، ذكر بكلام وزير الداخلية في هذا الإطار، والذي سبق له وإستعرض هذه المعوقات شارحا إياها امام النواب.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفدا نيابيا يمثل النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، عرض له لموضوع حق المغتربين اللبنانيين في الاقتراع والنقاش الدائر حوله واقتراح قانون تصويت المغتربين الذي تقدم به هؤلاء النواب.

وضم الوفد النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، ملحم الرياشي، ميشال معوض، الياس حنكش، جورج عقيص، ميشال الدويهي، وضاح الصادق ومارك ضو، الذين إستعرضوا لرئيس الجمهورية الغاية من طرحهم، وعرضوا وجهات نظرهم التي تركزت على "ضرورة تمكين المنتشرين من الاقتراع في اماكن اقامتهم في الخارج".


وبعد اللقاء، تلا النائب حاصباني للصحافيين بيانا باسم المجموعة النيابية، جاء فيه: "نحن، مجموعة من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين، وبعد زيارتنا اليوم رئيس الجمهورية، نعلن ما يلي: كنا قد تقدمنا في التاسع من أيار باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تصحيح الخلل في قانون الانتخابات النيابية المتعلق بتصويت اللبنانيين المنتشرين في الخارج، وقد حاز هذا الاقتراح تأييد ٦٧ نائبا. ومع ذلك، لم يدرج حتى الآن على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب. كما كنا قد وجهنا عريضة نيابية إلى رئيس مجلس النواب طالبنا فيها بإدراج الاقتراح للنقاش والتصويت، غير أن هذه المطالب لم تلق التجاوب المطلوب حتى الساعة. واليوم، جئنا إلى رئيس الجمهورية وتداولنا معه في ضرورة معالجة الخلل القائم في قانون الانتخابات النيابية الحالي، ولا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين حول العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية من خلال التصويت للنواب في دوائر نفوسهم. وقد تمنينا على الرئيس الطلب من الحكومة المبادرة، وبأسرع وقت، إلى إعداد وإرسال مشروع قانون معجل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل، خصوصا بعد أن كانت الحكومة نفسها قد أشارت سابقا إلى الغموض والالتباس القانوني الذي يعتري النص الحالي، لا سيما في ما يتعلق بتوزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين على القارات".

وأضاف البيان: "انطلاقا من حرصنا على إنجاز الاستحقاق الدستوري في موعده وبشكل شفاف ومتوازن، نناشد الرئيس عون تبني هذه القضية الوطنية المحقة، لما تمثله من خطوة أساسية في إعادة الحق إلى اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في تقرير مصير وطنهم، ولا سيما أن قسما كبيرا منهم اضطر إلى مغادرة لبنان قسرا نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية الصعبة".

وأشار الى أن اللبنانيين المنتشرين حول العالم يشكلون ركيزة أساسية من ركائز الوطن، ولهم دور محوري في دعم اقتصاده واستقراره، كما أن لهم الحق الكامل في المشاركة بتحديد مستقبلهم ومستقبل بلدهم عبر صناديق الاقتراع.

وقال: "من هنا، ندعو رئيس الجمهورية إلى مواصلة جهوده الوطنية والطلب من الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق، والمبادرة فورا إلى إحالة مشروع قانون عاجل إلى مجلس النواب، تأكيدا على مبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين، مقيمين ومنتشرين وصونا لحقهم بالمشاركة في صنع القرار الوطني. عاش لبنان وطنا حرا سيدا مستقلا لكل أبنائه في الوطن والانتشار".
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

الانتخابات النيابية

تصويت

المغتربين

LBCI التالي
حماس تخشى تكرار التجربة اللبنانية (الشرق الأوسط)
وكلاء هانيبال القذافي طالبوا بإلغاء الكفالة أو تخفيضها الى الحد الأدنى ورفع منع السفر عنه
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

مطالبة من 9 نواب بإدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول أعمال الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

مخزومي من معراب: إجراء الانتخابات في موعدها حق مقدس ويجب منح الاغتراب حق التصويت للنواب الـ128

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-06

وزير الاعلام عقب الجلسة الوزارية: الرئيسان عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لكن على المجلس النيابي إختيار القانون الانتخابي المناسب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

الجميل إلتقى سلام: لحسم النقاش حول مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

ترامب: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة" على "فظائع مروعة"

LBCI
أخبار لبنان
09:42

افتتاح "بيت المحترف اللبناني" بعد ترميمه...

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

الرئيس عون: العدوان الاسرائيلي على الجنوب يهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

جولة تفقدية مثمرة لوزيرة الشباب والرياضة إلى المسبح الأولمبي في ضبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

LBCI
أخبار لبنان
12:47

مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
10:45

بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن

LBCI
صحف اليوم
00:19

إسرائيل تحاول إسقاط الـ1701 (الأنباء الإلكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More