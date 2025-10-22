لقاء بين رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد قضائي فرنسي عرض ملفات الفساد والأموال المحولة إلى الخارج وقضية انفجار المرفأ

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر عدل بيروت، وفدا قضائيا فرنسيا، برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو لورلين بيريفيت، وحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، وقضاة لبنانيين معنيين بمكافحة الفساد والإرهاب.



وحضر عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي إرفيه ماغرو، المدعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين، إضافة الى سائر أعضاء الوفد.



وتناول البحث "أهمية تفعيل التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي، عبر خطوات عملية واضحة، وتقديم الدعم اللازم لتلبية حاجات القضاة عبر صندوق تعاضد القضاة".



كما جرى البحث في "عدد من القضايا من بينها، ملفات الفساد والأموال المحولة إلى الخارج، وقضية انفجار مرفأ بيروت، وتقرر وضع خطة مشتركة لإنجاز ما اتفق عليه".