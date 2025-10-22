الأخبار
رئيس الكتائب في لقاء مخاتير المتن الشمالي: المختار لكل الناس والتوافق سبيلنا لحماية العمل العام من التجاذبات

أخبار لبنان
2025-10-22
3min
التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رابطة مخاتير المتن في مقره في بكفيا حضره النائب الياس حنكش، رئيس اقليم المتن ميشال الهراوي، مكتب المخاتير في اقليم المتن وعدد من رؤساء الاقسام.

وأكد رئيس الكتائب خلال اللقاء على "الدور الأساسي للمخاتير في خدمة الناس لا سيّما في القرى التي لا تضم مجالس بلدية، حيث يتحمل مسؤوليات إضافية ويشكّل حلقة الوصل بين المواطنين والدولة".

وشكر الجميّل الحاضرين، من مختلف الانتماءات السياسية، معتبرًا أن "عمل الكتائب كما عمل المخاتير يجب أن يكون لخدمة الجميع، ونحن نؤمن بأن التعاون بيننا واجب وهدفنا المشترك هو خدمة منطقتنا وأهلنا بأكثر الطرق إنتاجية".

وتناول الجميّل خلال اللقاء اقتراح القانون الذي كان قد تقدّم به لتعديل نظام الضمان الاجتماعي بحيث يستفيد المختار من التقديمات الصحية والاجتماعية مدى الحياة وليس فقط خلال مدة ولايته، موضحًا أن "المختار الذي يكرّس حياته لخدمة الناس يحتاج إلى ضمان مستدام يوفّر له الأمان بعد انتهاء ولايته"، معربًا عن أمله في أن يقرّ مجلس النواب التعديل قريبًا.

وفي الشأن الإنمائي، شدّد رئيس الكتائب على "استعداد الحزب لدعم المخاتير والبلديات في معالجة المشكلات المحلية وتلبية حاجات المواطنين"، مؤكّدًا أن "الكتائب تضع إمكاناتها بتصرّف القرى والمخاتير لخدمة الناس بعيدًا عن أي حسابات سياسية".

أما في ما يتعلق بانتخابات رابطة مخاتير المتن الشمالي، فدعا الجميّل إلى "تغليب منطق التوافق على الانقسام، قائلاً:"نحن نفضّل التفاهم على شخصية حيادية ومستقلة لرئاسة الرابطة، على أن تكون ممثلة لجميع القوى والفاعليات في المنطقة، لأن وحدة المخاتير قوة للمتن وللمجتمع المحلي بأسره".

وجدد الجميّل تأكيده أن "حزب الكتائب لا يسعى إلى معركة انتخابية بل إلى نموذج من التعاون"، مشيرًا إلى أن "القرار النهائي يبقى بيد المخاتير أنفسهم".

وردًا على مداخلات الحاضرين حول ملف النفايات، ذكّر الجميّل بموقف الكتائب الرافض لمطمر الجديدة – البوشرية – السدّ، مؤكدًا أن "الحزب كان رأس حربة في معارضة المشروع منذ بدايته لما يمثّله من خطر بيئي وصحي على أبناء المنطقة"، ودعا الحكومة إلى "الإسراع في إنشاء معامل لمعالجة النفايات "قبل أن تتكرر الكارثة ذاتها بعد انتهاء مدة التمديد للمطمر".

وفي ختام اللقاء، شدد الجميّل على أن "حزب الكتائب سيبقى في موقع الدفاع عن الحق ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار".

حنكش 

ولفت حنكش الى "محبة الناس للمخاتير واضعا نفسه بتصرف المخاتير معتذرا عن التقصير الذي حصل حيال بعض المخاتير بعد الانتخابات الاخيرة".

الهراوي

وشدد الهراوي على "البقاء يدا واحدة لاسيما في المرحلة المقبلة التي ستشهد مشاريع مشتركة".

