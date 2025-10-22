مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

ضمن إطار الخطّة التي وضعتها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لرفع كفاءة الوحدات الميدانيّة وتعزيز قدرات عناصرها، أقيمت بتاريخ 22-10-2025، في باحة معرض رشيد كرامي الدّولي – طرابلس، مناورة حيّة تحاكي عمليّات مكافحة الشّغب والتّدخّل السّريع بعنوان “محاكاة حول الدَّور والمهام”. أشرف على المناورة قائد وحدة القوى السيّارة العميد طوني متى ونفّذتها عناصر من الفوج السّيّار الرابع في الوحدة، بعد سلسلة دورات تدريبيّة مكثّفة خضعت لها العناصر على مدى ستّة أشهر متواصلة، بإشراف ضبّاط متخصّصين من قوى الأمن الداخلي.



حضر هذه الفعاليّة محافظ لبنان الشّمالي بالإنابة إيمان الرافعي، محافظ عكار عماد لبكي، قاضي التّحقيق في الشمال جوسلين متّى ممثلةً الرئيسة الأولى لمحكمة استئناف الشّمال القاضية نضال شمس الدين، القاضية جوي مخائيل، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشّمال العميد الركن نزيه بقاعي، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطّار ناصر الدين، قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن باسم الايوبي، ضبّاط من الجيش والأمن العام وقوى الأمن الدّاخلي وفاعليات قضائيّة، أمنيّة واجتماعيّة.



وقد أظهرت العناصر، خلال تنفيذ المناورة، مستوى عالٍ من الانضباط والجهوزيّة والاحتراف، بما يتناسب والدّور المحوري الذي تضّطلع به قوى الأمن الدّاخلي في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين سلامة المواطنين.