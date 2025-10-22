الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

أخبار لبنان
2025-10-22 | 12:56
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي
2min
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

ضمن إطار الخطّة التي وضعتها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي لرفع كفاءة الوحدات الميدانيّة وتعزيز قدرات عناصرها، أقيمت بتاريخ 22-10-2025، في باحة معرض رشيد كرامي الدّولي – طرابلس، مناورة حيّة تحاكي عمليّات مكافحة الشّغب والتّدخّل السّريع بعنوان “محاكاة حول الدَّور والمهام”. أشرف على المناورة قائد وحدة القوى السيّارة العميد طوني متى ونفّذتها عناصر من الفوج السّيّار الرابع في الوحدة، بعد سلسلة دورات تدريبيّة مكثّفة خضعت لها العناصر على مدى ستّة أشهر متواصلة، بإشراف ضبّاط متخصّصين من قوى الأمن الداخلي.

حضر هذه الفعاليّة محافظ لبنان الشّمالي بالإنابة إيمان الرافعي، محافظ عكار عماد لبكي، قاضي التّحقيق في الشمال جوسلين متّى ممثلةً الرئيسة الأولى لمحكمة استئناف الشّمال القاضية نضال شمس الدين، القاضية جوي مخائيل، رئيس فرع مخابرات الجيش في الشّمال العميد الركن نزيه بقاعي، رئيس دائرة الأمن القومي في الأمن العام العميد خطّار ناصر الدين، قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن باسم الايوبي، ضبّاط من الجيش والأمن العام وقوى الأمن الدّاخلي وفاعليات قضائيّة، أمنيّة واجتماعيّة.

وقد أظهرت العناصر، خلال تنفيذ المناورة، مستوى عالٍ من الانضباط والجهوزيّة والاحتراف، بما يتناسب والدّور المحوري الذي تضّطلع به قوى الأمن الدّاخلي في حفظ الأمن والاستقرار وتأمين سلامة المواطنين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

نفّذتها

عناصر

القوى

السّيّارة

كرامي

الدولي

الراعي في الفاتيكان: لا يجوز الطلب من المغتربين مساعدة بلدهم ونحرمهم من المشاركة في انتخاب 128 نائبًا
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
LBCI السابق

LBCI
أخبار لبنان
15:46

شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية

LBCI
أخبار لبنان
15:29

في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
15:29

في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"

LBCI
أخبار لبنان
13:13

وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
صحف اليوم
00:38

إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
اسرار
23:36

أسرار الصحف 22-10-2025

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

