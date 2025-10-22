الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم
أخبار لبنان
2025-10-22 | 13:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار التغطية الشاملة لعمليات زرع نقي العظم في كل المستشفيات الخاصة والحكومية، لافتا إلى أن "هذه العمليات من الأكثر كلفة إذ تتراوح بين ثلاثين ألف دولار وستين ألفا"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة خاضت مفاوضات للتوصل إلى السعر المطلوب، موضحا أن "كل شخص يحتاج إلى زرع نقي العظم سيخضع لهذه العملية على نفقة وزارة الصحة العامة".
كلام ناصر الدين جاء خلال رعايته حفل إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومؤسسة إيف (IF)، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والكوادر الطبية والإدارية.
وتناول ناصر الدين أهمية خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أن "خطوة إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير النظام الصحي الوطني، وتعكس التزاما جماعيا بتوفير خدمات الصحة النفسية بجودة عالية، وبروح من الكرامة والاحترام". وقال: "هذه الوحدة ليست مجرد مساحة علاجية، بل هي تجسيد للشراكة والثقة التي جمعتنا مع البرنامج الوطني للصحة النفسية وشبكة المستشفيات الحكومية، بهدف بناء نظام شامل ومجتمعي للصحة النفسية يستجيب لحاجات الناس بفعالية وإنسانية".
وأشار الى أن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي يشكل ركيزة أساسية في النظام الصحي العام، ونموذجا للرعاية النفسية المتكاملة متعددة التخصصات"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية في توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية في مختلف المناطق اللبنانية، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، ودعم المستشفيات والمراكز المجتمعية لتقديم رعاية تعزز التعافي والاندماج".
وشكر "كل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع، من إدارة المستشفى وفريق البرنامج الوطني للصحة النفسية، إلى الشركاء الدوليين في الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة IF، وكل من يواصل العمل بتفانٍ في هذا القطاع الحيوي".
الزعتري
بدوره، عبر المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور محمد الزعتري عن فخره بهذا الإنجاز، قائلا: "إن ما ننجزه اليوم هو أكثر من مجرد إعادة افتتاح وحدة، إنه تجديد للعهد بأن مستشفى رفيق الحريري الجامعي سيبقى دائما في طليعة المؤسسات الصحية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها". وأضاف: "هذه الوحدة، التي تضم ستة أسرّة مخصصة لعلاج حالات الاكتئاب الشديد، الفصام، والإدمان على الكحول والمخدرات، تُدار من قبل فريق متخصص من الأطباء والمعالجين النفسيين والممرضين المؤهلين، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومبنية على أسس علمية وإنسانية".
شماعي
من جهته، قال مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية الدكتور ربيع شماعي: "إن إعادة افتتاح هذه الوحدة تأتي ضمن إصلاح شامل يقوده البرنامج الوطني للصحة النفسية، يقوم على مبدأ أساسي: أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وأن الوصول إلى الرعاية هو حق لكل فرد، وليس امتيازا". وأشار إلى أن "البرنامج عمل على تقريب خدمات الصحة النفسية من الناس، من خلال إدماجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الحكومية، والمجتمعات المحلية، وحتى في الفضاء الرقمي، ضمن شبكة وطنية مترابطة تضمن توفر الدعم في أي مكان وزمان".
صباغ
وأعربت مديرة مؤسسة إيف (IF) إليانا صبّاغ في مداخلة مسجلة، عن سرورها بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدة بـ"التعاون المثمر في مجال الصحة النفسية، والذي بدأ عام 2020 في فرنسا، وتوسع ابتداء من عام 2024 ليشمل البرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان". وأوضحت أن "الهدف من هذا التعاون هو تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية ذات الجودة العالية، ولا سيما في المناطق الأكثر حاجة، في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها لبنان". وشددت على أن "إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تمثل إنجازا نوعيا يعكس التزام الشركاء بتطوير خدمات متكاملة وميسّرة للجميع".
موث
أما مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت جان برتران موث فأكد أن "إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تمثل خطوة رمزية نحو العدالة والشمولية، كونها تقدم ضمن مؤسسة حكومية في بلد لا تزال فيه معظم خدمات الطب النفسي تقدم من قبل مؤسسات خاصة أو دينية". وأوضح أن "هذه الوحدة هي ثمرة شراكة طويلة الأمد امتدت لأكثر من ثماني سنوات بين AFD والمستشفى، وشملت دعما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وتمويلا إضافيا من مركز الملك سلمان للإغاثة، في نموذج ناجح للتعاون بين الجهات المانحة".وجدد "التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم وزارة الصحة العامة وكل الشركاء في بناء نظام صحي شامل، مرن، ومستدام، يقدم الرعاية بكرامة ويواكب تحديات المستقبل".
أخبار لبنان
ركان ناصر الدين
وحدة الصحة النفسية
مستشفى رفيق الحريري
عمليات
زرع نقي العظم
التالي
الراعي في الفاتيكان: لا يجوز الطلب من المغتربين مساعدة بلدهم ونحرمهم من المشاركة في انتخاب 128 نائبًا
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
2025-10-06
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
0
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
آخر الأخبار
2025-09-16
بهاء الحريري: مشروع تلزيم مطار القليعات وتوسعة مطار رفيق الحريري الدولي خطوة أساسية
0
أخبار لبنان
2025-09-21
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
أخبار لبنان
2025-09-21
وزير الصحة تفقد برفقة بهية الحريري المركز الطبي في صيدا: نموذج متقدم وهناك توجه لدعمها
0
آخر الأخبار
2025-09-30
سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
آخر الأخبار
2025-09-30
سفير الإمارات العربية المتحدة سالم فهد الكعبي وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:46
شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية
أخبار لبنان
15:46
شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية
0
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
0
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
أخبار لبنان
15:29
في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار دولية
2025-10-03
إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"
أخبار دولية
2025-10-03
إسرائيل ترحّل دفعة أولى من ناشطي "أسطول الصمود العالمي"
0
أخبار لبنان
13:13
وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات
أخبار لبنان
13:13
وزير الداخلية تناول مع 4 نواب ملفات إنمائية وعرض مع قسطون سبل التنسيق بين لبنان وسوريا والتقى فاعليات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين
0
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
أخبار دولية
13:17
عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"
0
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
أخبار دولية
13:14
من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة
0
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
أخبار لبنان
13:12
حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة
0
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
أخبار دولية
13:10
من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة
0
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
أخبار دولية
13:00
إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
منوعات
06:42
ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)
2
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
3
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
منوعات
09:38
حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)
4
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
09:28
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
5
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:38
إتصالات لرئيس الجمهورية لتجنب الإنزلاق إلى حرب إسرائيلية كبرى (الأنباء الكويتية)
6
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
7
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 22-10-2025
8
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
10:25
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More