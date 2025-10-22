إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية بمستشفى رفيق الحريري... وهذا ما أعلنه وزير الصحة بشأن عمليات زرع نقي العظم

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار التغطية الشاملة لعمليات زرع نقي العظم في كل المستشفيات الخاصة والحكومية، لافتا إلى أن "هذه العمليات من الأكثر كلفة إذ تتراوح بين ثلاثين ألف دولار وستين ألفا"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة خاضت مفاوضات للتوصل إلى السعر المطلوب، موضحا أن "كل شخص يحتاج إلى زرع نقي العظم سيخضع لهذه العملية على نفقة وزارة الصحة العامة".



كلام ناصر الدين جاء خلال رعايته حفل إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومؤسسة إيف (IF)، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والكوادر الطبية والإدارية.



وتناول ناصر الدين أهمية خدمات الصحة النفسية، مؤكدا أن "خطوة إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير النظام الصحي الوطني، وتعكس التزاما جماعيا بتوفير خدمات الصحة النفسية بجودة عالية، وبروح من الكرامة والاحترام". وقال: "هذه الوحدة ليست مجرد مساحة علاجية، بل هي تجسيد للشراكة والثقة التي جمعتنا مع البرنامج الوطني للصحة النفسية وشبكة المستشفيات الحكومية، بهدف بناء نظام شامل ومجتمعي للصحة النفسية يستجيب لحاجات الناس بفعالية وإنسانية".



وأشار الى أن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي يشكل ركيزة أساسية في النظام الصحي العام، ونموذجا للرعاية النفسية المتكاملة متعددة التخصصات"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية في توسيع نطاق خدمات الصحة النفسية في مختلف المناطق اللبنانية، وتعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، ودعم المستشفيات والمراكز المجتمعية لتقديم رعاية تعزز التعافي والاندماج".



وشكر "كل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا المشروع، من إدارة المستشفى وفريق البرنامج الوطني للصحة النفسية، إلى الشركاء الدوليين في الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة IF، وكل من يواصل العمل بتفانٍ في هذا القطاع الحيوي".



الزعتري



بدوره، عبر المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور محمد الزعتري عن فخره بهذا الإنجاز، قائلا: "إن ما ننجزه اليوم هو أكثر من مجرد إعادة افتتاح وحدة، إنه تجديد للعهد بأن مستشفى رفيق الحريري الجامعي سيبقى دائما في طليعة المؤسسات الصحية التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها". وأضاف: "هذه الوحدة، التي تضم ستة أسرّة مخصصة لعلاج حالات الاكتئاب الشديد، الفصام، والإدمان على الكحول والمخدرات، تُدار من قبل فريق متخصص من الأطباء والمعالجين النفسيين والممرضين المؤهلين، بما يضمن تقديم رعاية شاملة ومبنية على أسس علمية وإنسانية".





شماعي



من جهته، قال مدير البرنامج الوطني للصحة النفسية الدكتور ربيع شماعي: "إن إعادة افتتاح هذه الوحدة تأتي ضمن إصلاح شامل يقوده البرنامج الوطني للصحة النفسية، يقوم على مبدأ أساسي: أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وأن الوصول إلى الرعاية هو حق لكل فرد، وليس امتيازا". وأشار إلى أن "البرنامج عمل على تقريب خدمات الصحة النفسية من الناس، من خلال إدماجها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات الحكومية، والمجتمعات المحلية، وحتى في الفضاء الرقمي، ضمن شبكة وطنية مترابطة تضمن توفر الدعم في أي مكان وزمان".



صباغ



وأعربت مديرة مؤسسة إيف (IF) إليانا صبّاغ في مداخلة مسجلة، عن سرورها بالمشاركة في هذا الحدث، مشيدة بـ"التعاون المثمر في مجال الصحة النفسية، والذي بدأ عام 2020 في فرنسا، وتوسع ابتداء من عام 2024 ليشمل البرنامج الوطني للصحة النفسية في لبنان". وأوضحت أن "الهدف من هذا التعاون هو تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية ذات الجودة العالية، ولا سيما في المناطق الأكثر حاجة، في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها لبنان". وشددت على أن "إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تمثل إنجازا نوعيا يعكس التزام الشركاء بتطوير خدمات متكاملة وميسّرة للجميع".



موث



أما مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في بيروت جان برتران موث فأكد أن "إعادة افتتاح وحدة الصحة النفسية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي تمثل خطوة رمزية نحو العدالة والشمولية، كونها تقدم ضمن مؤسسة حكومية في بلد لا تزال فيه معظم خدمات الطب النفسي تقدم من قبل مؤسسات خاصة أو دينية". وأوضح أن "هذه الوحدة هي ثمرة شراكة طويلة الأمد امتدت لأكثر من ثماني سنوات بين AFD والمستشفى، وشملت دعما من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وتمويلا إضافيا من مركز الملك سلمان للإغاثة، في نموذج ناجح للتعاون بين الجهات المانحة".وجدد "التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم وزارة الصحة العامة وكل الشركاء في بناء نظام صحي شامل، مرن، ومستدام، يقدم الرعاية بكرامة ويواكب تحديات المستقبل".