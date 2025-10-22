في إحدى الشقق السكنية في صور... ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة

تمكنت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة غير الخاضعة لرقابة وزارة الصحة والتي تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العامة في إحدى الشقق السكنية في محلة صور وذلك بعد توافر معلومات عن بيعها في السوق المحلي للصيدليات والمستشفيات بصورة مخالفة للقانون.



وتم ضبط الأدوية مع المخالف بناءً لاشارة القضاء المختص واقتيد الى المركز لاجراء المقتضى القانوني.