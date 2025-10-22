شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية

أكد وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة أنه معني بملف المهجرين من أول يوم وحتى آخر يوم له في الحكومة، مشيرا الى أن إقفال وزارة المهجرين طرح منذ 20 سنة واليوم التعهدّ هو بمعالجة ملف المهجرين واعطاء كل صاحب حق حقّه.



وأوضح أن إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل، قائلا: "التمويل سنحصل عليه تدريجيا ونحن بحاجة تقريبا الى حوالى 100 مليون دولار لاقفال الملفات".



وأشار شحادة في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن "مستقبل لبنان مبني على التكنولوجيا وإذا تم خلق فرص عمل في المستقبل للشباب ستكون معظم الفرص في مجال التكنولوجيا".





من جهة أخرى، أكد شحادة أن هناك تقدما بخطة حصر السلاح ولكن العمل يجب أن يكون أسرع من ذلك ويجب أن يكون هناك دعم للجيش وللدولة حتى يتمكن الجيش من القيام بعمله بطريقة أسرع.



وأشار الى أنه عندما صدر قرار الحكومة بحصر السلاح لم يتوقع أحد أنه سينفذ في اليوم التالي. وقال: "نتابع تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح من قبل الجيش وتقرير القيادة الذي تم تقديمه في 5 تشرين الأول جيّد ومشجع ويجب أن يكون هناك تعاون من حزب الله". وأضاف: "اذا لم يتمكن الجيش من القيام بهذه المهمة فهذا يعني أنه لا توجد دولة"، لافتا الى أن الامتحان الكبير يقع على الجيش اللبناني الذي يتحمل كل الوزر.



وعن كلام المبعوث الأميركي توم براك الأخير، قال شحادة: "كلام براك نشر بجريدة وجاء بصفة شخصية وعندما يأتي الى لبنان ونلتقي به أناقشه بصفة شخصية. ولو أريد أن أدخل بسجال مع توم براك، أصحح له أولا المغالطات التارخية التي وردت سابقا".

وعن اعادة الإعمار وردا على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال الوزير شحادة: "في اليوم الذي يتحمل فيه نعيم قاسم مسؤوليته تجاه اللبنانيين ولا يعرض لبنان لقصف اسرائيلي ويسلم السلاح للجيش اللبناني يتأمّن التمويل".

وعن الإنتخابات النيابية، أكد الوزير شحادة أن "الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي بالإضافة إلى بعض التعديلات لأن هناك أكثرية في مجلس النواب تريد تعديله". واعتبر أنه من واجب الحكومة اقرار التعديلات التي طرحها الوزير رجي وهي تعديل قانون الانتخابات لتأكيد حق المغتربين بالتصويت من مكان تسجيلهم". وقال: "أنا متأكد من أن هناك أكثرية ساحقة في مجلس الوزراء ستدعم اقتراح الوزير رجي".

وقال: "نواب حزب القوات اللبنانية عملوا أكثر من غيرهم لجمع 67 توقيعا من أجل تعديل قانون الانتخابات ومن يريد تطيير الانتخابات لا يسعى بهذه الطريقة ويجمع كل هذه التواقيع. كما أن وزراء القوات يطالبون بتعديل القانون في كل جلسة لمجلس الوزراء".

على صعيد آخر، أكد وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا أنه متفائل بإمكان إدخال التكنولوجيا والمكننة إلى ادارات الدولة.