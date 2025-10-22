الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية

أخبار لبنان
2025-10-22 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شحادة لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية

أكد وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة أنه معني بملف المهجرين من أول يوم وحتى آخر يوم له في الحكومة، مشيرا الى أن إقفال وزارة المهجرين طرح منذ 20 سنة واليوم التعهدّ هو بمعالجة ملف المهجرين واعطاء كل صاحب حق حقّه.

وأوضح أن إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل، قائلا: "التمويل سنحصل عليه تدريجيا ونحن بحاجة تقريبا الى حوالى 100 مليون دولار لاقفال الملفات". 

وأشار شحادة في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، الى أن "مستقبل لبنان مبني على التكنولوجيا وإذا تم خلق فرص عمل في المستقبل للشباب ستكون معظم الفرص في مجال التكنولوجيا".

 
من جهة أخرى، أكد شحادة أن هناك تقدما بخطة حصر السلاح ولكن العمل يجب أن يكون أسرع من ذلك ويجب أن يكون هناك دعم للجيش وللدولة حتى يتمكن الجيش من القيام بعمله بطريقة أسرع. 

وأشار الى أنه عندما صدر قرار الحكومة بحصر السلاح لم يتوقع أحد أنه سينفذ في اليوم التالي. وقال: "نتابع تنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح من قبل الجيش وتقرير القيادة الذي تم تقديمه في 5 تشرين الأول جيّد ومشجع ويجب أن يكون هناك تعاون من حزب الله". وأضاف: "اذا لم يتمكن الجيش من القيام بهذه المهمة فهذا يعني أنه لا توجد دولة"، لافتا الى أن الامتحان الكبير يقع على الجيش اللبناني الذي يتحمل كل الوزر.

وعن كلام المبعوث الأميركي توم براك الأخير، قال شحادة: "كلام براك نشر بجريدة وجاء بصفة شخصية وعندما يأتي الى لبنان ونلتقي به أناقشه بصفة شخصية. ولو أريد أن أدخل بسجال مع توم براك، أصحح له أولا المغالطات التارخية التي وردت سابقا".
 
 
وعن اعادة الإعمار وردا على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال الوزير شحادة: "في اليوم الذي يتحمل فيه نعيم قاسم مسؤوليته تجاه اللبنانيين ولا يعرض لبنان لقصف اسرائيلي ويسلم السلاح للجيش اللبناني يتأمّن التمويل".
 
 
وعن الإنتخابات النيابية، أكد الوزير شحادة أن "الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي بالإضافة إلى بعض التعديلات لأن هناك أكثرية في مجلس النواب تريد تعديله". واعتبر أنه من واجب الحكومة اقرار التعديلات التي طرحها الوزير رجي وهي تعديل قانون الانتخابات لتأكيد حق المغتربين بالتصويت من مكان تسجيلهم". وقال: "أنا متأكد من أن هناك أكثرية ساحقة في مجلس الوزراء ستدعم اقتراح الوزير رجي".
 
وقال: "نواب حزب القوات اللبنانية عملوا أكثر من غيرهم لجمع 67 توقيعا من أجل تعديل قانون الانتخابات ومن يريد تطيير الانتخابات لا يسعى بهذه الطريقة ويجمع كل هذه التواقيع. كما أن وزراء القوات يطالبون بتعديل القانون في كل جلسة لمجلس الوزراء".
 
 
على صعيد آخر، أكد وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا أنه متفائل بإمكان إدخال التكنولوجيا والمكننة إلى ادارات الدولة. 
 
وأشار الى أن عددا كبيرا من الوزارات يعمل على تحويل الملفات إلى Digital. 

أخبار لبنان

لـ"حوار

المرحلة":

إلغاء

وزارة

المهجرين

يحتاج

قانون

التمويل...

الإنتخابات

النيابية

LBCI التالي
"الوطني الحر" عن تسرب المياه المبتذلة من مخيمات النازحين السوريين إلى نهر الليطاني: حان الوقت لعودتهم إلى وطنهم
"الريجي”: ضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:44

كمال شحادة لـ"حوار المرحلة": إقفال وزارة المهجرين طرح منذ 20 سنة واليوم التعهّد هو معالجة ملف المهجرين واعطاء كل صاحب حق حقّه

LBCI
آخر الأخبار
14:41

كمال شحادة لـ"حوار المرحلة": إقفال وزارة المهجرين طرح منذ 20 سنة واليوم التعهدّ هو معالجة ملف المهجرين واعطاء كل صاحب حق حقّه

LBCI
آخر الأخبار
14:37

وزير المهجرين وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة لـ"حوار المرحلة": أنا معني بملف المهجرين من أول يوم وحتى آخر يوم لي في الحكومة ومستقبل لبنان مبني على التكنولوجيا

LBCI
آخر الأخبار
15:28

كمال شحادة لـ"حوار المرحلة": الانتخابات النيابية قائمة وفق القانون الحالي بالإضافة إلى بعض التعديلات لأن هناك أكثرية في مجلس النواب تريد تعديله

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:24

نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى

LBCI
صحف اليوم
01:56

دخول أوروبي على خط الإتصالات غير المعلنة (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
01:52

إتصالات مكثفة لردع إسرائيل (الجمهورية)

LBCI
صحف اليوم
00:26

رئيس مركز الأمن العام في بعلبك وضع في تصرف المدير العام (الأخبار)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:11

ترامب: تقرير وول ستريت جورنال عن موافقتنا على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا هو تقرير كاذب

LBCI
موضة وجمال
15:35

الخطوط السعودية تطلق علامتها الخاصة للأزياء خلال أسبوع الموضة في الرياض (صور)

LBCI
منوعات
10:38

أغلى عين اصطناعية في العالم... صانع مجوهرات يحوّل معاناته إلى تحفة فنية: "فقدت عيني ولكن"

LBCI
أخبار لبنان
02:24

نصار إستقبل وفدًا قضائيًا فرنسيًا رفيع المستوى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

بين ٢٠٢٢ و ٢٠٢٦... هكذا توزعت أصوات المغتربين وهذه التقديرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هذا ما قاله مسؤولا الماكينة الإنتخابية في "القوات" في ألمانيا ورومانيا للـLBCI عن عملية تسجيل المغتربين

LBCI
أخبار دولية
13:17

عملية أمنيّة واسعة في إدلب… والسلطة الانتقالية تفتح النار على "الفرقة الفرنسية"

LBCI
أخبار دولية
13:14

من أبو ظبي... قرقاش يدعو لنهج جديد في القضية الفلسطينية يجمع بين الأمن والدولة

LBCI
أخبار لبنان
13:12

حصيلة الحرب الاخيرة أسرى ومفقودين وشهداء غير محصيين رسميًا ودولة عاجزة

LBCI
أخبار دولية
13:10

من الكويت إلى قطر فعُمان... جولة لإردوغان وسط تصاعد النفوذ التركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
13:00

إسرائيل تعيد ترتيب جبهاتها: تدريبات شمالاً وخلافات مع واشنطن حول اليوم التالي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
06:42

ببطن اصطناعي ودمية... تظاهرت بالحمل والإنجاب ثم أعلنت وفاة "ابنتها": إليكم القصة الصادمة (فيديو)

LBCI
منوعات
09:38

حاولت قتل صرصور فأحرقت المبنى وحوّلت جيرانها الى ضحايا... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

LBCI
أمن وقضاء
09:28

مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة

LBCI
أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
فنّ
12:30

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

LBCI
اخبار البرامج
10:25

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More