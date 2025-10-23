الأخبار
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

أخبار لبنان
2025-10-23 | 02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم وفي الايام المقبلة، مع بقاء الحرارة ما فوق المعدلات، لتبدأ بالانخفاض السبت المقبل. 
ويتقلب الطقس قليلاً بين الاحد والاثنين مع احتمال رذاذ محلي.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الخميس:
-الجو : مشمس
-الحرارة : بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٧٠٪
- الرياح شمالية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض الموج ٤٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٦

الجمعة: قليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠  كم/س

السبت: يتحول الى غائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٧ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ٩ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح  جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠  كم/س

أخبار لبنان

حال الطقس

الحرارة

المعدلات

وانخفاضها

بدءاً

السبت

Learn More