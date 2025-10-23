كرم للـLBCI: الأجواء إيجابية تجاه إجراء تعديل ويكون هناك مراكز في الخارج لاقتراع الـ128

أعلن النائب فادي كرم أن "لا آلية للمقاعد الـ6، والمعركة إما أن يكون هناك مراكز إقتراع في الخارج لـ128 وإما لا يكون هناك مراكز ويأتي من يستطيع من الإغتراب للإقتراع في لبنان."



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "تجري إتصالات، والأجواء إيجابية تجاه إجراء تعديل ويكون هناك مراكز في الخارج لاقتراع الـ128، وهذه أجواء رئيس الجمهورية والوفد النيابي الذي زاره ورئيس الحكومة وقناعته."







