عطية للـLBCI: موضوع الجدل اليوم لنوايا مبطنة والإغتراب كان له أسهم كبيرة بنجاح عدد كبير من النواب

رأى النائب سجيع عطية أنه "لو كان هناك نية جدية، فكان يجب البحث في القانون الإنتخابي منذ سنة،" مشيرًا إلى أن "موضوع الجدل اليوم لنوايا مبطنة."



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "الإنتخابات المقبلة مصيرية للسيطرة على أكبر عدد أعضاء من المجلس، والإغتراب كان له أسهم كبيرة بنجاح عدد كبير من النواب لدى بعض الأحزاب وهذا الحجم لن تضحي به هذه الأحزاب."