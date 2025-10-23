سلامة بحث مع مدير مهرجان "Étonnants Voyageurs" في مشاركة كتاب لبنانيين وفرنسيين

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع إيمانويل براكونيي مدير مهرجان "Étonnants Voyageurs" الفرنسي الذي سيقام في العاصمة باريس في شهر ايار المقبل.



وكانت مناسبة تم خلالها البحث في الفعاليات التي ستكون ضمن هذا المهرجان ومنها مشاركة عدد من الكتاب اللبنانيين، كما تطرق اللقاء الى امكان استضافة عدد من الكتاب الفرنسيين في لبنان العام المقبل.