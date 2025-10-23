هاشم للـLBCI: إما إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ أو العودة إلى الصيغة السابقة

دعا النائب قاسم هاشم في برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى "إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ أو العودة إلى الصيغة السابقة حيث كان المغتربون يأتون إلى لبنان للإقتراع،" مؤكدًا أننا "مع الدائرة 16."