الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
2025-10-23 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرئيس الجديد للجنة الاشراف على وقف الاعمال الحربية ( الميكانيزم) الجنرال الأميركي JOSEPH CLEARFIELD خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في شهر تشرين الثاني الماضي.
واكد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره القائم بالاعمال الأميركي في لبنان السيد KEITH HANINGAN ان "لبنان الذي التزم اتفاق وقف الاعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق امالا كبيرة على عمل لجنة الاشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وانها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها".
وفيما اكد الرئيس عون ان الجيش اللبناني" يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم"، فانه طالب" بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية"، لافتا الى "ما حققه الجيش حتى الان لجهة " تنظيف" الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الانفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب".
وأشار الى ان" لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، واي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف ستساعد حتما على انهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان، وهذا الواقع هو لمصلحة الجميع لان ما من احد من أبناء الجنوب خصوصا ولبنان عموما، يريد العودة الى حالة الحرب".
وكان الجنرال CLEARFIELD اطلع الرئيس عون على أجواء اجتماع لجنة "الميكانيزم"، لافتا الى ان اجتماعاتها "ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الاعمال العدائية في الجنوب"، مشيرا الى وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف.
أخبار لبنان
يطالب
الرئيس
الجديد
للجنة
"الميكانيزم"
الاعتداءات
الإسرائيلية
لبنان...
العودة
الحرب
