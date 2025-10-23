جنبلاط هنأ رئيسة وزراء اليابان الجديدة على توليها منصبها "التاريخي"

أبرق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى رئيسة وزراء اليابان الجديدة ساناي تاكايتشي، وهي أول إمرأة في تاريخ البلاد تتولى رئاسة الحكومة.



وقال جنبلاط في برقيّة التهنئة، مخاطبًا تاكايتشي: "لقد شكل انتخابكم لحظة تاريخية للشعب الياباني، وسط التحديات المحلية والعالمية المتصاعدة".



وأضاف: "أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مساعيكم لتعزيز مكانة اليابان على المستويين الإقليمي والدولي".