بري إستقبل ميقاتي ورئيس "Mechanism " ورئيس جامعة الـLAU: اسرائيل مستمرة في انتهاك الإتفاق وتعطيل تنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2025-10-23 | 07:35
2
min
بري إستقبل ميقاتي ورئيس "Mechanism " ورئيس جامعة الـLAU: اسرائيل مستمرة في انتهاك الإتفاق وتعطيل تنفيذ القرار 1701
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس اللجنة الخماسية المنبثقة عن إتفاق وقف إطلاق النار ال (Mechanism) الجنرال الأميركي (Joseph Clearfield ) ، جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق ، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان ، حيث تم عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وسير عمل اللجنة .
وأثار الرئيس بري أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إسرائيل إعتداءاتها اليومية غارات جوية إستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيل لتنفيذ القرار 1701 .
بدوره الجنرال كليرفيلد ، عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها ، آملا أن تشهد تقدماً ملحوظا على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها .
كما استقبل رئيس المجلس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعرضا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .
ومن زوار الرئيس بري : رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الLAU الدكتور شوقي عبد الله في حضور رئيسة المكتب التنفيذي مسؤولة الدائرة القانونية في الجامعة المحامية نور حجار ، مستشار الجامعة للشؤون الحكومية الدكتور كريستيان أوسي ، والمسؤول الإعلامي في الجامعة سعد الزين .
وقد أبلغ الدكتور عبدالله، الرئيس بري حصول حرم الجامعة اللبنانية الاميركية في نيويورك على ترخيص رسمي يتيح لها استصدار شهادات جامعية أميركية من الحرم وهو إنجاز كبير للبنان لم يحصل سابقا.
كما سلم الوفد رئيس المجلس دعوة لحضور العشاء الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق) .
أخبار لبنان
إستقبل
ميقاتي
ورئيس
"Mechanism
"
ورئيس
جامعة
الـLAU:
اسرائيل
مستمرة
انتهاك
الإتفاق
وتعطيل
تنفيذ
القرار
أخبار لبنان
2025-09-18
الرئيس عون: الغارات الاسرائيلية انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١
أخبار لبنان
2025-09-18
الرئيس عون: الغارات الاسرائيلية انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١
0
أخبار لبنان
2025-10-03
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2025-10-03
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
0
أخبار لبنان
2025-09-09
ميقاتي: العدوان الاسرائيليّ على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق
أخبار لبنان
2025-09-09
ميقاتي: العدوان الاسرائيليّ على دولة عربية وانتهاك سيادتها أمر مرفوض بالمطلق
0
أخبار لبنان
2025-09-08
سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها
أخبار لبنان
2025-09-08
سلام: إستقرار لبنان حاجة عربية جامعة والحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها
0
أخبار لبنان
10:17
هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه
أخبار لبنان
10:17
هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه
0
أخبار لبنان
10:14
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
أخبار لبنان
10:14
الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا
0
أمن وقضاء
09:48
تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية
أمن وقضاء
09:48
تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية
0
أخبار لبنان
09:41
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
أخبار لبنان
09:41
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"
0
آخر الأخبار
10:50
ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها
آخر الأخبار
10:50
ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها
0
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
آخر الأخبار
06:12
القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية
0
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
منوعات
06:15
أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!
0
أخبار دولية
10:05
الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل
أخبار دولية
10:05
الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل
0
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين
تقارير نشرة الاخبار
08:06
إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين
0
أخبار لبنان
07:18
الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان
أخبار لبنان
07:18
الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان
0
أمن وقضاء
06:57
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
أمن وقضاء
06:57
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
06:46
جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:58
وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل
أخبار لبنان
04:58
وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
تقارير نشرة الاخبار
03:26
جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...
0
أخبار دولية
00:02
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
أخبار دولية
00:02
روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين
1
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
أخبار لبنان
11:59
"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط
2
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
03:10
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
3
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
أمن وقضاء
06:54
نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه
4
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
أخبار لبنان
11:51
مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي
5
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
أخبار لبنان
14:41
سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
6
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
أخبار لبنان
05:04
الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب
7
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
أخبار لبنان
02:51
استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت
8
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
فنّ
12:30
لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها
