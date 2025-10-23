بري إستقبل ميقاتي ورئيس "Mechanism " ورئيس جامعة الـLAU: اسرائيل مستمرة في انتهاك الإتفاق وتعطيل تنفيذ القرار 1701

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس اللجنة الخماسية المنبثقة عن إتفاق وقف إطلاق النار ال (Mechanism) الجنرال الأميركي (Joseph Clearfield ) ، جوزيف كليرفيلد والوفد العسكري المرافق ، في حضور القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان ، حيث تم عرض للأوضاع الميدانية في الجنوب وسير عمل اللجنة .وأثار الرئيس بري أمام الجنرال كليرفيلد موضوع مواصلة إسرائيل إعتداءاتها اليومية غارات جوية إستهدفت ولا تزال تستهدف المدنيين والبنى الإقتصادية والصناعية والزراعية في الجنوب وكل لبنان ، وإستمرار إحتلالها لمناطق لبنانية واسعة على طول خط الحدود في إنتهاك واضح للإتفاق وتعطيل لتنفيذ القرار 1701 .بدوره الجنرال كليرفيلد ، عرض لرئيس المجلس جدول أعمال اللجنة الخماسية للمرحلة المقبلة وآليات عملها وتحركها ، آملا أن تشهد تقدماً ملحوظا على صعيد عملها لجهة وقف إطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها .كما استقبل رئيس المجلس رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعرضا للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات السياسية والميدانية .ومن زوار الرئيس بري : رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الLAU الدكتور شوقي عبد الله في حضور رئيسة المكتب التنفيذي مسؤولة الدائرة القانونية في الجامعة المحامية نور حجار ، مستشار الجامعة للشؤون الحكومية الدكتور كريستيان أوسي ، والمسؤول الإعلامي في الجامعة سعد الزين .وقد أبلغ الدكتور عبدالله، الرئيس بري حصول حرم الجامعة اللبنانية الاميركية في نيويورك على ترخيص رسمي يتيح لها استصدار شهادات جامعية أميركية من الحرم وهو إنجاز كبير للبنان لم يحصل سابقا.كما سلم الوفد رئيس المجلس دعوة لحضور العشاء الذي ستقيمه الجامعة بمناسبة الذكرى المئوية للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية (مستشفى رزق) .