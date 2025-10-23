وزير المالية استقبل الوزير الحجار وعرض التحضيرات لزيارة البنك الدولي واكد تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة لدعم الإصلاح المالي

عرض وزير المالية ياسين جابر للتحضيرات الجارية لزيارة المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الى لبنان المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي أرماس الذي عقد معه اجتماع عمل تطرق الى مجمل مشاريع التعاون القائمة بين وزارة المالية والبنك الدولي في اطار التحوّل الرقمي وتعزيز الحوكمة والشفافية.



وقد أكّد جابر" حرص وزارة المالية على مواصلة الشراكة المثمرة مع البنك الدولي الأمر الذي يسهم في استكمال تنفيذ الاصلاحات المالية والادارية، وتعزيز استقرار المالية العامة"، فيما شدد أرماس على" التزام البنك الدولي دعم أولويات الحكومة اللبنانية، ومساندة الجهود الرامية الى تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي".



واستقبل الوزير جابر وفداً من ديوان المحاسبة الفرنسي والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (INTOSAL) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD/SIGMA)، بحضور المدير العام لوزارة المالية، جورج معرواي، والمستشارة كلودين كركي. وضمّ الوفد كلًّا من فرانسيس سودوبري مستشار أول في ديوان المحاسبة الفرنسي وبيانكا بريتريش نائبة رئيس قسم SIGMA في منظمة الOECD وإدواردو رويز غارسيا مدير أول في مبادرة INTOSAI للتنمية (IDI) وإنعام بستاني رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة اللبناني وروزي صادر مستشارة أولى في الديوان، جرى في خلال اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون بين وزارة المالية وديوان المحاسبة في مجال الرقابة على المال العام وتحديث الإطار التشريعي والمؤسسي، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الجانب الفرنسي في مجالات التدقيق والرقابة المالية والتحوّل الرقمي.





وأكد الوزير جابر خلال الاجتماع "حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الشفافية والمساءلة"، مشددًا على أن تحديث القوانين المالية والرقابية، إلى جانب دعم التوظيف وبناء القدرات، يشكّل خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي والإداري في لبنان".