MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025

أخبار لبنان
2025-10-23 | 08:13
مشاهدات عالية
0min
MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025

 أبرمت شركة MEAG، في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير خدمات المسافرين، ووفقا" لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة- المدير العام، عقدًا مع شركة DHL لتتولى تسليم الحقائب المتأخرة في الوصول مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب

وسيُباشر تنفيذ هذه الخدمة رسميًا اعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.

أخبار لبنان

تتعاقد

لتسليم

الحقائب

المتأخرة

مباشرة

أماكن

إقامة

الركاب

بداية

الشهر

المقبل

مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد
إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
