MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025

أبرمت شركة MEAG، في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير خدمات المسافرين، ووفقا" لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة- المدير العام، عقدًا مع شركة DHL لتتولى تسليم الحقائب المتأخرة في الوصول مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب



وسيُباشر تنفيذ هذه الخدمة رسميًا اعتبارًا من 1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025.