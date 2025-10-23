الأخبار
مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد

أخبار لبنان
2025-10-23 | 08:22
2min
مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد

رأى المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" أنّ على لبنان أن يلتزم بالاتفاقيات الموقعة عقب الحرب مع إسرائيل، وأن يفي بتعهّداته أمام المجتمع الدوليّ حفاظًا على صدقيّته وعلى موقعه في أيّ مسار تفاوضيّ مقبل.

وحذّرفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة إفرام، من أن "إسرائيل لا تزال تبحث عن الذرائع، وتسعى لإظهار لبنان وكأنّه الطرف الذي يخرق الاتفاقات. والمفارقة أنّ التباهي بإعادة ترميم القدرات العسكريّة والجهوزية للمواجهة قد يتحول إلى ذريعة مجانية تُمنح لإسرائيل لتبرير خروقاتها وجر البلاد إلى حرب جديدة".

وأكد "مشروع وطن الإنسان" أن الحكمة في القرار لا تتناقض مع الحقّ في استعادة الأرض، وأنّ على لبنان أن يكون حاضرًا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد، لا أن يتحوّل إلى واحد من الأطباق التي ستُؤكل على تلك الطاولة.

وشدّد المجلس التنفيذيّ على ضرورة إتاحة حق التصويت للمغتربين في انتخاب جميع النواب الـ128، صونًا لمصداقيّة الدولة تجاه أبنائها المنتشرين حول العالم، وترسيخًا لمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.

ورأى المجلس أنّ إقرار الميغاسنتر يشكّل المدخل الأساس لتصحيح الخلل في العمليّة الانتخابيّة وضمان شفافيتها وعدالتها، بما يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسّساته، ويُسهم في انتظام الحياة الديموقراطيّة في لبنان.

أخبار لبنان

مشروع وطن الإنسان

لبنان

مفاوضات

الشرق الأوسط

وزارة الصحة: شهيدان في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على جنتا وشمسطار
MEAG تتعاقد مع DHL لتسليم الحقائب المتأخرة مباشرة إلى أماكن إقامة الركاب بداية الشهر المقبل 2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

أخبار لبنان
2025-10-14

"مشروع وطن الإنسان": الشرق الأوسط يدخل مرحلة جديدة والمطلوب من لبنان الإسراع في الالتحاق بركب الحلول

منوعات
2025-09-07

"مشروع وطن الانسان": سباق يلا نركض - سوا الى الأمام (صور)

أخبار لبنان
2025-10-09

"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

أخبار لبنان
2025-09-16

لقاء بيئيّ في "وطن الإنسان" جمع افرام والزين ويزبك

اخترنا لكم
أخبار لبنان
10:17

هيكل: الجيش سيحافظ على كل شبر وسيحمي مواطنيه

أخبار لبنان
10:14

الرئيس عون أمام وفد جمعية السيدات القياديات: الأمور بدأت تتحرك باتجاه تطوير العلاقات مع سوريا

أمن وقضاء
09:48

تدابير سير بسبب تنفيذ أعمال تركيب بصّاصات لتعزيز السلامة على الطريق الدولية

أخبار لبنان
09:41

لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"

زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
10:50

ماكرون: روسيا تصر على رفض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا وعازمون على زيادة الضغط عليها

آخر الأخبار
06:12

القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو يشن حاليا غارات في سهل البقاع بلبنان تستهدف موقعا لإنتاج الأسلحة الاستراتيجية

منوعات
06:15

أوقات محددة تجنبوا خلالها تغيير مقاعدكم على متن الطائرة... هذا ما كشفه قائد طائرة سابق!

أخبار دولية
10:05

الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب 7 مليارات دولار على الأقل

بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
08:06

إضراب لروابط القطاع العام وعسكريين ومتقاعدين ومدنيين

أخبار لبنان
07:18

الخطيب إستقبل السفير السعودي ووزير الداخلية... البخاري: لا خصومة للمملكة مع المكون الشيعي في لبنان

أمن وقضاء
06:57

الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

تقارير نشرة الاخبار
06:46

جولة على أصحاب المولدات في الشمال لمكافحة التزوير... هذه تفاصيلها

أخبار لبنان
04:58

وزير العمل يكرّم محمد جعفر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد تطبيق القانون لتعزيز اندماجهم في سوق العمل

تقارير نشرة الاخبار
03:26

جولة لفريق من وزارة الإقتصاد بمؤازرة من أمن الدولة على المولدات في طرابلس...

أخبار دولية
00:02

روبيو: تحركات الكنيست الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية تهدد إتفاق غزة

تقارير نشرة الاخبار
13:49

أكثر من صيد ثمين بيد مخابرات الجيش في الحرب المفتوحة على المخدرات

تقارير نشرة الاخبار
13:44

صرف صحي عشوائي في مجرى الليطاني... والمصدر مخيمات النازحين

الأكثر قراءة
أخبار لبنان
11:59

"التقدمي الاشتراكي" نفى تصريحا منسوبا لوليد جنبلاط

أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

أخبار لبنان
11:51

مفرزة استقصاء جبل لبنان مستمرّة في ملاحقة مروجي المخدّرات، وتوقف مروجًا في اللّيلكي

أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

فنّ
12:30

لهذا السبب... شكران مرتجى تبتعد عن مواقع التواصل وتغلق حساباتها

