لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور وزير الاعلام بول مرقص.



ودرست اللجنة جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فاقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الاعلام وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة.



وتابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الاقتراح، فناقشت المواد المتعلقة بالذم والقدح والمعايير التي تتعلق باعتبار ما يكون منها له علاقة بالمصلحة العامة والاخرى التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للافراد والحدود الفاصلة بينها، واستعرضت لهذه الغاية المعايير الدولية التي تضمنها العهد الدولي كما راجعت مواد الدستور اللبناني ذات الصحة بحرية الرأي.



وبعد المناقشة والتداول، توصلت الى صيغة تعتبر انها تؤمن الحصانة للاعلاميين وتحفظ حقوق الجهات الاخرى من الافتراء على ان تناقش صياغتها في الجلسة التالية.



ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.