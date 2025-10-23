الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص

أخبار لبنان
2025-10-23 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لجنة الادارة والعدل تابعت درس قانون الاعلام بحضور الوزير مرقص

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور وزير الاعلام بول مرقص.

ودرست اللجنة جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فاقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الاعلام وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة.

وتابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الاقتراح، فناقشت المواد المتعلقة بالذم والقدح  والمعايير التي تتعلق باعتبار ما يكون منها له علاقة بالمصلحة العامة والاخرى التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للافراد والحدود الفاصلة بينها، واستعرضت لهذه الغاية المعايير الدولية التي تضمنها العهد الدولي كما راجعت مواد الدستور اللبناني ذات الصحة بحرية الرأي.

وبعد المناقشة والتداول، توصلت الى صيغة تعتبر انها تؤمن الحصانة للاعلاميين وتحفظ حقوق الجهات الاخرى من الافتراء على ان تناقش صياغتها في الجلسة التالية.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.

أخبار لبنان

الادارة

والعدل

تابعت

قانون

الاعلام

بحضور

الوزير

LBCI التالي
سلام إلى الفاتيكان (الأنباء الإلكترونية)
شحادة لـ"حوار المرحلة": إلغاء وزارة المهجرين يحتاج الى قانون والى التمويل... وهذا ما قاله عن الإنتخابات النيابية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

الإدارة والعدل تابعت درس اقتراح قانون الإعلام وأقرت مواد بعد الاستماع إلى رأي وزير الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-10

لجنة الادارة والعدل النيابية: لا ملاحظات من شأنها أن تعوق مسار درس اقتراح قانون الإعلام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

فرعية البيئة تابعت درس إقتراح قانون حماية التراث الثقافي بحضور وزير الثقافة وخبراء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
14:12

رجي يتمنى إنشاء "وسام حصرية السلاح"

LBCI
أمن وقضاء
13:53

أدرعي: استهدفنا مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

صدور مرسوم تعيين اعضاء المجلس العدلي...

LBCI
منوعات
06:46

دليل فوربس يكشف عن أفضل مطار وشركة طيران في العالم للعام 2025... إليكم التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
04:48

العبسي التقى فرعون: جناح متشدد يتمسك بالسلاح ويعرقل قيام الدولة

LBCI
موضة وجمال
14:32

حافيتا القدمين... جيجي وبيلا حديد تخطفان الأنظار بإطلالاتهما في زفاف شقيقتهما (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الـATCL حولت شوارع الجديدة إلى مسار لسباقات السرعة وسط حضور جماهيري كبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مهلة لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة والإعاقة الجسدية في سوق العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الريجي: ٩٠ عاما من قصة نجاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مواجهة بين امراء المولدات وهيبة الدولة في احياء طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الوعود كثيرة... فأين الإصلاحات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الماكينة الانتخابية لحزب الكتائب إنطلقت... ومكتب الاغتراب يعمل مع جميع المغتربين لا الكتائبيين فقط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

سبل الخروج من دوّامة أزمة موظّفي القطاع العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إذا بقيت الدائرة ١٦... امتحان إنتخابي صعب في انتظار الماكينات الحزبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إسرائيل تصعِّد من غزة إلى لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..

LBCI
أمن وقضاء
06:54

نشل حقيبة سيّدة وفرّ... ومطاردة لمفرزة استقصاء بيروت أدّت إلى توقيفه

LBCI
أخبار لبنان
14:41

سلام لـ"باريس ماتش": حزب الله يجب أن يتحول إلى حزب غير مسلح وثمة حرب استنزاف على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
02:51

استقرار جوي مع بقاء الحرارة فوق المعدلات وانخفاضها بدءاً من السبت

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الرئيس عون يطالب الرئيس الجديد للجنة "الميكانيزم" بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان... ولا أحد يريد العودة الى حالة الحرب

LBCI
خبر عاجل
05:54

غارات عنيفة على السلسلة الشرقية والغربية في البقاع

LBCI
خبر عاجل
06:21

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وموقعًا لتصنيع صواريخ موجهة ودقيقة لحزب الله في منطقة البقاع وشمال لبنان

LBCI
منوعات
05:28

بعد سرقة القرن في متحف اللوفر... فيديو يوثّق لحظة هروب اللصوص بهدوء: "إنهم على وشك المغادرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More