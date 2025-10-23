الأخبار
لبنان يكرّس حضوره الدولي في قطاع النبيذ: مدير عام وزارة الزراعة تسلّم في ديجون شهادة تصنيف زحلة "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ"

أخبار لبنان
2025-10-23 | 09:41
في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الكرمة والنبيذ، شاركت وزارة الزراعة في اجتماعات الهيئة التنفيذية والجمعية العمومية للمنظمة الدولية للكرمة والنبيذ (OIV) التي عُقدت في مدينة ديجون الفرنسية، ممثلة بمديرها العام المهندس لويس لحود، المندوب الدائم للبنان لدى المنظمة، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء.

وناقش المجتمعون واقع قطاع الكرمة والنبيذ في الدول الأعضاء، وجرى إقرار الاستراتيجية الجديدة للمنظمة للفترة الممتدة بين 2026 و2030، والتي تهدف إلى دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز التبادل العلمي والتجاري بين الدول المنتجة للنبيذ.

وفي خلال الاجتماعات، سلّم المدير العام للمنظمة جون باركر ونائبه يان جوبيان، المهندس لويس لحود شهادة تصنيف مدينة زحلة ضمن قائمة "المدن العالمية للكرمة والنبيذ" التي أعلنتها المنظمة في تموز الماضي، لتكون زحلة واحدة من عشر مدن عالمية حازت هذا التصنيف المرموق.

وأكد باركر أن اختيار زحلة يعكس ثقة المنظمة بالنبيذ اللبناني وجودته، ويجسّد تقديرها للجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الزراعة اللبنانية ومنتجو النبيذ في لبنان، مؤكدًا أن زحلة تستحق هذا التكريم كونها تحتضن النسبة الأكبر من المساحات المزروعة بعنب النبيذ والخمّارات اللبنانية.

من جهته، نقل لحود تحيات وزير الزراعة نزار هاني وشكره باسم الوزارة وقطاع النبيذ اللبناني ومدينة زحلة، للمنظمة الدولية على هذه الثقة والتكريم، معتبرًا أن هذا التصنيف هو ثمرة تعاون متكامل بين وزارة الزراعة وبلدية زحلة – معلقة وتعنايل وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع.

وأشاد بعلاقات التعاون المثمر بين المنظمة ووزارة الزراعة، والتي أسهمت في تطوير قطاع النبيذ اللبناني والتعريف به عالميًا، مشيرًا إلى أن مشاركة لبنان في الاجتماعات تؤكد التزام الوزارة بتكريس مبدأ الشراكة الدولية وتعزيز موقع لبنان كفاعل أساسي في صياغة السياسات الزراعية والغذائية العالمية.

كما لفت إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال السنوات الماضية لتحديث قطاع النبيذ، ولا سيما إنشاء المعهد الوطني للكرمة والنبيذ وفتح أسواق تصدير جديدة، ما أدى إلى زيادة صادرات النبيذ اللبناني وترسيخ سمعته كسفيرٍ للبنان في الخارج.

ووجّه لحود تحيةً لمنتجي النبيذ اللبناني الذين يواصلون عملهم واستثماراتهم رغم التحديات الاقتصادية، مؤكّدًا أن التزامهم بالمواصفات والمعايير الدولية جعل من النبيذ اللبناني رمزًا للجودة والتميز.

وعرض لحود أمام المنظمة مشاريع وبرامج وزارة الزراعة المستقبلية لقطاع النبيذ، فوافقت المنظمة على التعاون مع الوزارة والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ في لبنان حول آليات تحديد تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، وتسجيل الأصناف المحلية من عنب النبيذ (عبيدي ومرواح)، وتحديد معايير اعتماد تسميات Châteaux, Caves, Coteaux.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد لحود اجتماعًا مع المدير العام للمنظمة جون باركر، تم خلاله الاتصال بوزير الزراعة الدكتور نزار هاني، الذي أعرب عن شكره للمنظمة على اعتماد زحلة مدينة عالمية للكرمة والنبيذ، موجّهًا الدعوة إلى باركر لزيارة لبنان.

وتم الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي للنبيذ في لبنان في حزيران 2026 بمشاركة وفد رفيع من المنظمة الدولية.

كما أجرى لحود لقاءات تنسيقية مع عدد من الوفود المشاركة، تناولت التحديات المشتركة المتعلقة بتغيّر المناخ، وتعزيز الصادرات، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير النبيذ وتحسين قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
 
 
 
 
 

